Slow Brand Festival 2023: le nuove tendenze del mondo del branding

Grande entusiasmo e partecipazione per la sesta edizione dello Slow Brand Festival: cinque aziende premiate per la loro strategia Slow

Si è conclusa lo scorso 18 maggio la VI edizione dello Slow Brand Festival, un evento dedicato al mondo del branding e ai suoi nuovi tempi, sempre più “a misura d’uomo”. La costruzione del festival parte sempre da un’attenta osservazione dei ritmi moderni: è vero infatti che agli spot rapidi, d'impatto e orientati esclusivamente alla vendita di un prodotto, si affiancano sempre più contenuti brandizzati (di lunga durata) che intrattengono e che sono capaci di svelare contemporaneamente dimensioni valoriali, invitando a riflettere su tematiche sempre più sfidanti come ad esempio la sostenibilità.

Quest’anno lo Slow Brand Festival, evento culturale ideato nel 2015 da Patrizia Musso, Direttrice e Fondatrice di Brandforum.it, in collaborazione con l’Associazione L’Arte del Vivere con Lentezza, ALMED – Università Cattolica del Sacro Cuore, 2B Research, Hole In One – Agenzia di Comunicazione e il Progetto #CogitoErgoWork, ha cercato di fare luce su come qualsiasi brand, dalle grandi multinazionali alle PMI, possa sviluppare una strategia slow offline (ma anche online) e che attraversa varie generazioni di consumatori, dai Boomers alla Generazione Z.

L’evento è stato suddiviso in due parti; la prima ha visto confrontarsi in 5 tavoli di lavoro i 15 giurati Under30 (brillanti studenti universitari e neolaureati facenti parte delle Facoltà di Scienze Linguistiche e del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione per le Imprese, i Media e le Organizzazioni Complesse dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) con oltre 30 manager di importanti aziende nazionali e internazionali con seniority diverse. Insieme, hanno lavorato su come applicare concretamente la visione Slow al mondo del lavoro tramite un confronto intergenerazionale, che ha generato spunti di riflessione interessanti, e a volte anche inaspettati. La seconda parte invece ha visto lo Slow Brand Festival entrare nel vivo con la premiazione delle aziende vincitrici delle 5 categorie Slow (Slow Adv, Slow Boss, Slow Factory, Slow Place e Slow Web).