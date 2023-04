Sony World Photography Awards: annunciati i vincitori del 2023

Gli scatti d'Affari

Sony World Photography Awards 2023: il fotografo italiano Alessandro Cinque è il primo vincitore del Sustainability Prize

La World Photography Organisation ha annunciato i vincitori assoluti dei prestigiosi Sony World Photography Awards 2023 durante una cerimonia di gala tenutasi a Londra e presentata dalla divulgatrice e storica d’arte Kate Bryan. Il titolo di Photographer of the Year è andato all’acclamato fotografo portoghese Edgar Martins che si è aggiudicato un premio in denaro di 25.000 dollari e un set di attrezzature digitali di Sony. I suoi lavori, inoltre, saranno protagonisti di una presentazione monografica alla mostra dei Sony World Photography Awards dell’anno prossimo.

Martins è stato selezionato tra i primi classificati delle 10 categorie del concorso Professional, proclamati oggi insieme ai secondi e terzi posti di ciascuna categoria e ai vincitori assoluti dei concorsi Open, Youth e Student. Alessandro Cinque (Italia) è invece il primo vincitore nella storia del Sustainability Prize, ideato in collaborazione con la United Nations Foundation e l’iniziativa Picture This di Sony Pictures. Il nuovo riconoscimento, del valore di 5.000 dollari, premia le storie, le persone e le organizzazioni che, con le loro azioni, perseguono uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Dal 14 aprile al 1° maggio 2023 si terrà presso la Somerset House di Londra la mostra di oltre 200 stampe e di centinaia di altre immagini digitali di tutti i fotografi vincitori e finalisti. A queste si aggiungeranno anche le opere di Rinko Kawauchi, un'affermata fotografa giapponese a cui è stato conferito il premio Outstanding Contribution to Photography.