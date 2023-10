Sperlari e Paluani: al via la nuova campagna "Insieme è più Natale"

Gli scatti d'Affari

Sperlari e Paluani, "Insieme è più Natale": la nuova campagna unisce innovazione e tradizione Al via il lancio della nuova gamma di prodotti e della nuova campagna pubblicitaria di Sperlari e Paluani. Il progetto unisce la sapienza del "saper fare" dei due marchi, che propongono al pubblico un Natale ancora più dolce, magico e goloso. Per celebrare la proficua unione tra Sperlari e Paluani verrà lanciata da inizio dicembre la nuova campagna "Insieme è più Natale", con un piano media integrato che toccherà i principali canali di comunicazione. Chiara Trabattoni, Marketing Manager Seasonals di Sperlari e Paluani, ha dichiarato: "Quella tra Sperlari e Paluani è un'unione che vuole celebrare il Natale in ogni sua forma, un momento di magia in cui due tradizioni si incontrano e creano qualcosa di ancora più speciale. Con 'Insieme è più Natale', Sperlari e Paluani vogliono rappresentare infatti il connubio perfetto tra tradizione e innovazione, tra due realtà diverse che, unite in una nuova dimensione, mantengono la propria unicità e riescono a esprimersi in un'offerta di prodotti per le feste sempre più estesa e rinnovata".