Terna, Elogio dell'equilibrio: la seconda edizione del Premio Driving Energy

Terna presenta "Elogio all'equilibrio: un dialogo tra le arti", continua la ricerca per i vincitori della seconda edizione di Driving Energy

Terna torna a confermare il proprio impegno nel promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore. Nell’ambito del Premio Driving Energy 2023, premio fotografico ideato e promosso da Terna e giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è stato ospitato all’interno dello Spazio Novecento a Roma l’evento “Elogio dell’Equilibrio: un dialogo tra le arti”. L’incontro, un’occasione per discutere sulle caratteristiche tecniche ed etiche del Premio, ha permesso di conoscere più a fondo le motivazioni che hanno portato alla scelta del tema di quest’anno - l’equilibrio - e al legame intrinseco tra musica e arte.

Per Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, l’equilibrio è effettivamente un tema fondamentale, che si riflette in un’attività specifica: il dispacciamento. Il termine dispacciamento fa riferimento alla capacità di mettere in rete l’esatto quantitativo di energia necessaria al paese, in modo che nulla vada sprecato. È proprio da questa attività che nasce l’ispirazione per il tema del Premio, con la speranza di ispirare di conseguenza anche i talentuosi fotografi iscritti.

L’evento ha visto la partecipazione di Lorenza Bravetta, Presidente della Giuria del Premio e curatrice del settore fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, che ha guidato il pubblico attraverso un interessante excursus sulle interpretazioni storiche ed artistiche dell’equilibrio. Le parole di Lorenza Bravetta sono state seguite dalla performance musicale di un ensemble dell’Accademia di Santa Cecilia, che ha raccontato l’equilibrio attraverso la delicatezza della musica. A chiusura dell’evento, l’intervento di Marco Delogu, fotografo, editore e curatore del progetto, che ha invece descritto nel dettaglio le caratteristiche tecniche del Premio.

Le iscrizioni per la seconda edizione di Driving Energy termineranno il 30 giugno; tra luglio e settembre ci sarà la selezione delle opere finaliste e la proclamazioni ufficiale, mentre il giorno 26 settembre avverrà la proclamazione e premiazione dei vincitori, contestualmente all’inaugurazione della Mostra con le opere finaliste, aperta al pubblico del Palazzo delle Esposizioni (Roma) fino al 15 ottobre 2023.