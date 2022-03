Terna, presentato l’aggiornamento del Piano Industriale “Driving Energy”

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Terna, accelerazione degli investimenti: €10 mld per la transizione energetica del paese

Terna ha approvato e presentato agli analisti e alla stampa l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”. Con 10 miliardi di euro di investimenti, la società guidata da Stefano Donnarumma accelera l’impegno per la transizione ecologica, l’indipendenza energetica e la decarbonizzazione, rafforzando il proprio ruolo di regista del sistema elettrico italiano, in coerenza con i target del Green Deal fissati a livello internazionale, che prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.

A guidare lo sviluppo del Piano Industriale 2021-2025 è la sostenibilità degli investimenti, nel processo di creazione di valore per l’azienda e di benefici per il sistema e l’ambiente. Gli interventi di Terna, sono infatti finalizzati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e saranno localizzati sempre più nelle regioni del sud Italia, verso i centri di maggior consumo del nord, ciò sarà possibile grazie alla risoluzione delle attuali congestioni di rete e all’ulteriore sviluppo delle interconnessioni con l’estero.

In questo contesto, i ricavi di Gruppo nel 2025 sono previsti in crescita a 3,08 miliardi di euro e l’EBITDA a 2,14 miliardi di euro, con una crescita media annua (CAGR) nell’arco di Piano di oltre il 4% per i ricavi e di oltre il 3% per l’EBITDA.