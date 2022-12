Trenitalia, inaugurato il nuovo collegamento Lecce-Bari

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS, Trenitalia: da Lecce a Bari in un’ora e 25 minuti con il nuovo regionale Pop veloce

Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, ha presentato la nuova e moderna flotta di treni Regionali e nuovi collegamenti da Lecce a Bari in un’ora e 25 minuti con la sola fermata intermedia a Brindisi. Tra le novità presentate, il rinnovo della flotta che sarà ultimato entro il 2025 con l’arrivo di altri 15 treni Pop 4 Rock che si aggiungeranno ai 3 treni Jazz e 28 Pop già in circolazione. Mezzi di ultima generazione, pronti a collegare in maniera sempre più rapida i capoluoghi di provincia della regione. Con i Regionali Veloci di Trenitalia per andare da Lecce a Bari si impiegano 1 ora e 41 minuti, mentre con il nuovo servizio, si partirà dal capoluogo salentino tutte le mattine alle 7.20 e si arriverà a Bari Centrale alle 8.45 effettuando una sola fermata intermedia a Brindisi (arrivo alle 7.43). Il rientro da Bari sarà alle 17.45 con arrivo a Brindisi alle 18.46 e a Lecce alle 19.10.

"La flotta dei treni regionali di Trenitalia sarà la più giovane e moderna d'Europa. Oggi in Puglia diamo un'ulteriore accelerazione al piano di investimenti del Polo Passeggeri, di cui Trenitalia è capofila: un impegno da 15 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, che si inserisce nel più ampio piano del Gruppo FS da 190 miliardi. I treni di ultima generazione, insieme al nuovo collegamento del Regionale sulla linea Lecce-Bari, inoltre, contribuiranno a rendere la nostra offerta ancora più integrata e organizzata sulle necessità dei passeggeri" ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.