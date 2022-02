UNIAMO, a Roma e Milano un tram per sensibilizzare sulle malattie rare

Gli scatti d'Affari

Federazione UNIAMO, la campagna di sensibilizzazione sulle malattie rare viaggia in tram a Roma e Milano

La Federazione UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare) ha dato il via al mese dedicato alla sensibilizzazione sulle malattie rare con l’inaugurazione di due speciali tram che percorreranno le vie principali di Roma e Milano per tutto febbraio. L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i cittadini alla comprensione delle sfide affrontate ogni giorno da oltre 2 milioni di persone in Italia, e oltre 300 milioni nel mondo, affette da patologie rare. Nello specifico, da metà mese alle fermate del tram di Milano sarà possibile leggere le storie e confrontarsi con le testimonianze di cinque persone con malattie rare selezionate per la campagna. Presenti all’inaugurazione del tram a Roma Pierpaolo Sileri (sottosegretario alla Salute), Silvio Brusaferro (presidente dell'Istituto Superiore di Sanità), Alessio D'Amato (assessore alla Sanità della Regione Lazio), Col. Flavio Paoli (vicedirettore Istituto Chimico Farmaceutico Militare) e Giovanni Mottura (amministratore unico ATAC).