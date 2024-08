Università Sapienza e città di Roma: ospitato il XXV Congresso Mondiale di Filosofia

Gli scatti d'Affari

Università Sapienza e città di Roma: concluso il XXV Congresso Mondiale di Filosofia sul tema “La filosofia attraversa i confini”

Dal 1° all'8 agosto 2024, l'Università Sapienza e la città di Roma hanno ospitato il XXV Congresso Mondiale di Filosofia, dedicato al tema "Philosophy across Boundaries/La filosofia attraversa i confini". Organizzato dalla FISP (International Federation of Philosophical Societies), dalla SFI (Società Filosofica Italiana) e dalla Sapienza, l'evento ha riunito non solo accademici, ma anche esponenti di scienza, economia, informazione e tecnologia. Dopo 125 anni, il Congresso si è svolto a Roma, ribadendo il ruolo centrale dell’Italia nel dibattito filosofico globale.

Il programma del Congresso ha mostrato un chiaro tentativo di ancorare le riflessioni teoriche alla realtà di oggi. Gli studiosi, provenienti da tutto il mondo, hanno discusso questioni etiche, sociali e spirituali urgenti, sfidando le rigide barriere disciplinari. Sono stati affrontati temi di rilevante interesse pubblico, come le disuguaglianze, la diversità culturale e di genere, la sostenibilità, i diritti e le trasformazioni politiche su scala globale.