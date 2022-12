Vinitaly, con Volkswagen al via il nuovo progetto ‘on the road’

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Vinitaly on tour: in collaborazione con Volkswagen parte il progetto ‘on the road’, alla scoperta di cantine e territori

Al via il Vinitaly on tour, il nuovo progetto on the road targato Vinitaly in collaborazione con Volkswagen Veicoli Commerciali, in veste di mobility partner. L’iniziativa è pensata per raccontare le aziende e i protagonisti del mondo del vino attraverso un itinerario che si concluderà a marzo 2023, alla vigilia della 55ª edizione del Salone internazionale dei vini e dei distillati. Tra i temi che verranno affrontati, il vino biologico e biodinamico, i vitigni rari, PIWI e resistenti, il vino dealcolato e a bassa gradazione alcolica, la viticoltura eroica e la produzione sostenibile fino agli anniversari e ai progetti speciali delle cantine coinvolte nell’iniziativa.

Il tour parte da Monte Zovo, l’azienda di Caprino Veronese, con la vendemmia tardiva atta a valorizzare l’identità del terroir. Si resta nel veronese con la visita a Zýmē, realtà che ha affiancato alla cura e al rispetto dei vini storici della Valpolicella la sperimentazione di nuove produzioni che rappresentano e rinnovano il territorio. Dal Veneto si passa poi al Friuli-Venezia Giulia con Vivai Rauscedo, che ha saputo trasformare una terra povera nel primo distretto al mondo per produzione di barbatelle, con oltre 80 milioni di esemplari innestati l’anno. Sarà la volta poi di Ca’ Rugate, che dalla vendemmia 2020 riporta sulle proprie etichette la certificazione biologica della Comunità Europea. Nel 2023, il tour proseguirà con nuove date e regioni.