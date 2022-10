Volocopter: completato primo volo di prova aerotaxi elettrico eVTOL

Gli scatti d'Affari

Volocopter, presentato eVTOL, primo aerotaxi elettrico realizzato in collaborazione con Aeroporti di Roma, Atlantia e UrbanV

Il 6 ottobre è stato completato con successo il primo volo di prova dell’aerotaxi eVTOL, il nuovo velivolo nato dalla collaborazione tra Volocopter, Aeroporti di Roma, Atlantia e UrbanV. L’Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino è stato scelto come punto di partenza, dimostrando l’impegno verso l’efficientamento dei servizi di mobilità aerea avanzata (AAM) a Roma.

Il pilota collaudatore di Volocopter ha volato a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza, seguendo una traiettoria di volo a "figura 8" che ha sorpreso tutti gli spettatori presenti. Il velivolo ha effettuato il primo flight test dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità italiane, dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e dal fornitore di servizi di controllo del traffico aereo (Ente Nazionale Assistenza al Volo - ENAV). L’aerotaxi elettrico di Volocopter è stato progettato per voli passeggeri rapidi e senza emissioni, riflettendo il progetto di Atlantia e Aeroporti di Roma nella costruzione di un'ipotesi di mobilità sempre più innovativa e sostenibile.