Webuild e Triennale Milano, inaugurata la mostra “Costruire il Futuro”

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Webuild con Triennale Milano per l’inaugurazione della mostra “Costruire il Futuro”: focus su infrastrutture, innovazione e sostenibilità

Il futuro delle infrastrutture viene descritto attraverso le opere protagoniste della mostra “Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori”, inaugurata giovedì 2 marzo e promossa da Webuild e Triennale Milano. Ospitata dall’elegante cornice del Palazzo dell’Arte di Milano e disponibile alla visione dal 3 al 26 marzo 2023, la mostra si sviluppa in otto aree tematiche. Le opere che Webuild ha realizzato e continua a realizzare in tutto il mondo vengono intervallate da una serie di installazioni site-specific create da architetti, paesaggisti, artisti e pensatori internazionali, che portano a riflettere sul ruolo delle infrastrutture per le persone e i territori.

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, ha affermato: “Il tema delle grandi opere si intreccia con lo sviluppo della qualità della vita e con la redistribuzione nel territorio delle infrastrutture essenziali per la società. Dalla collaborazione con Webuild, è nata l’idea di una mostra che mette in scena una lunga storia di successi infrastrutturali insieme al punto di vista di un gruppo internazionale e selezionato di progettisti del paesaggio”.

“Viviamo in un paese meraviglioso e abbiamo la responsabilità di costruire nuove infrastrutture che miglioreranno la vita dei nostri figli. Quando si riesce a realizzare opere come il nuovo Canale di Panama, le dighe più alte del mondo, le ferrovie più lunghe, le linee ad alta velocità, ospedali e strade, dobbiamo pensare che il limite a quello che immaginiamo è solo temporale, non di competenza. Abbiamo raggiunto tutte le sfide che ci siamo posti nel settore delle infrastrutture, e spesso lo abbiamo fatto noi italiani. Con questa mostra, celebriamo oggi non tanto Webuild ma il simbolo di cosa significa costruire il futuro degli altri”, ha commentato Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild.