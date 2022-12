Wizz Air, inaugurato nuovo collegamento Milano Malpensa-Jeddah

Gli scatti d'Affari

Wizz Air: si rafforza la cooperazione con il Regno Saudita con il nuovo collegamento Milano Malpensa-Jeddah

Lo scorso weekend, Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile a livello globale, ha inaugurato ufficialmente il nuovo collegamento tra gli aeroporti di Milano Malpensa e Jeddah. La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale. L’inaugurazione della nuova rotta rafforza ulteriormente la cooperazione tra la compagnia aerea e il Regno Saudita per promuovere l’industria del turismo di entrambi i Paesi, portando una nuova era di opportunità di viaggio accessibili, senza problemi e diretti a Gedda dal principale hub del nord Italia.

La tratta tra Milano Malpensa e Gedda è parte di un ventaglio di ventitré nuove rotte verso l'Arabia Saudita annunciate nei mesi scorsi da Wizz Air, a conferma dell'impegno della compagnia nel sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre un milione di passeggeri nel Regno. Nell'aprile 2023, Wizz Air lancerà anche voli dall'aeroporto di Milano Malpensa verso Riyadh. La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il programma Vision 2030, un obiettivo strategico e ambizioso per triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030.

Wizz Air ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell'Arabia Saudita nel [maggio] 2022. Il MoU è sostenuto da DC1-Internal Data il Saudi National Air Connectivity Programme, un'iniziativa del Ministero del Turismo, volta a migliorare lo sviluppo del settore turistico saudita. Riflette una visione condivisa tra le parti sul potenziale che Wizz Air potrebbe apportare al Regno per stimolare la domanda turistica, contribuendo così in modo significativo alla crescita programmata dell'Arabia Saudita.