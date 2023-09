Yescapa-Goboony: nasce la più grande piattaforma di camper sharing in Europa

Yescapa: dalla fusione con Goboony arriva la più grande piattaforma di camper sharing a livello europeo

Yescapa e Goboony, tra i maggiori marketplace mondiali per i viaggi in camper e furgoni camperizzati, hanno annunciato una fusione che dà vita alla più grande piattaforma online di camper sharing in Europa, con 30.000 veicoli sparsi in tutto il continente, che entra così a far parte delle prime tre società a livello globale. Unendo le forze, le due società portano in vacanza 350.000 viaggiatori all’anno e sono attive in oltre 10.000 città in più di 10 paesi europei. Il loro valore combinato è di oltre 100 milioni di euro e hanno un netto tasso di crescita, del +420% dal 2019 al 2023.

“Questa fusione segna un punto di svolta fondamentale nel percorso del camper sharing europeo e consolida ancor di più la nostra posizione di leadership all'interno del mercato, andando a unire le due piattaforme principali in Nord Europa (Goboony) e nell’Europa Meridionale (Yescapa)”, ha commentato Luca Galli, Country Manager Italy di Goboony. “Tuttavia, per garantire la continuità del business, in un primo momento i due brand coesisteranno e, seppure collaboreranno attivamente, le due piattaforme continueranno ad operare separatamente”.

La decisione di fondere Yescapa e Goboony è avvenuta in risposta alla crescente domanda di viaggi in camper a contatto con la natura post COVID, oltre che da un obiettivo condiviso di crescita e dalla stessa visione sul futuro del turismo outdoor, pensato in modalità slow e rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali. Il punto di partenza per concretizzare questa unione è la creazione di una holding che sarà la struttura dirigente sia di Yescapa che Goboony. Tutti e 4 i co-fondatori (Mark de Vos e Foppe Mijnlieff di Goboony, Benoît Panel e Adrien Pinson di Yescapa) saranno affiancati da Sergio Branco, che avrà il ruolo di CEO del gruppo.