Zalando, presentata la nuova campagna Autunno Inverno 2024

Zalando lancia la campagna Autunno Inverno 2024 ‘Cosa mi metto?’ e svela la nuova brand identity

Zalando lancia la sua campagna Autunno Inverno 2024 con un approccio audace e divertente intitolato "Cosa mi metto?", che esplora il dilemma quotidiano di scegliere cosa indossare. Ambientata in una vivace metropolitana, la campagna rappresenta la diversità di stili e contesti sociali, offrendo una panoramica universale del rapporto tra moda e identità. Con l’obiettivo di semplificare queste decisioni e ispirare fiducia nello stile personale, Zalando si presenta come una piattaforma che offre un vasto assortimento e un’esperienza di acquisto intuitiva e di alta qualità.

Il coinvolgimento di volti noti come Willem Dafoe e Brigitte Nielsen conferisce ulteriore risonanza alla campagna. Dafoe sottolinea come la moda possa riflettere la personalità e le emozioni, creando un legame tra abbigliamento e autostima. "Stessa domanda, risposte diverse", ha affermato l'attore, rimarcando la varietà di espressioni attraverso lo stile. Nielsen, d'altra parte, sottolinea l’importanza dell’abbigliamento come mezzo di espressione personale, elogiando la gamma di opzioni che Zalando offre, adatta a persone di tutte le età, taglie e preferenze, rendendo la moda accessibile e inclusiva.

Con l’introduzione della sua nuova brand identity, Zalando rafforza il suo posizionamento come leader nel lifestyle. Questa evoluzione visiva, caratterizzata da un logo moderno, un colore arancione più vibrante e un font personalizzato, riflette un cambiamento strategico volto a mettere in risalto la fiducia nel proprio stile. All’interno della piattaforma, la nuova funzione "Style Profiles" permette agli utenti di scoprire contenuti esclusivi curati da icone di stile e creator, aggiungendo una dimensione interattiva e coinvolgente al rapporto tra moda e consumatore.