Zity by Mobilize conferma il trend positivo a un anno dall'arrivo in Italia

Zity by Mobilize festeggia il suo primo anniversario in Italia presentando risultati di successo

Dallo sbarco in Italia nel mese di giugno 2022, il car sharing 100% elettrico di Zity by Mobilize si è diffuso rapidamente grazie alla crescita esponenziale dei suoi utenti: Zity ha iniziato a Madrid con una flotta di 500 veicoli e oggi conta una flotta di 1.875 auto tra Madrid, Parigi, Lione e Milano. Un modello di business che si basa sul noleggio di vetture elettriche al minuto, un servizio che opera secondo la modalità free-floating ed è gestito attraverso un'app installata gratuitamente su dispositivi mobili Android e iOS. Inoltre non è richiesta alcuna chiave o anticipo per il noleggio del veicolo. In altre parole, le vetture, moderne e ben equipaggiate, sono disponibili su strada per qualsiasi utente, a differenza degli altri servizi di noleggio in cui le vetture sono disponibili solo in determinati punti della città.

Dal lancio in Italia Zity ha totalizzato 1.300 noleggi giornalieri, con circa 500.000 noleggi effettuati finora. Ad oggi, Zity conta 70.000 utenti: un dato che conferma la piena adesione ai servizi offerti dall'azienda da parte di un numero crescente di cittadini.

"Sempre più utenti si affidano al car sharing di Zity e questo è testimoniato dalla valutazione di oltre il 60% dei nuovi iscritti che hanno premiato i servizi di una flotta full electric con una media di 4,25/5 stelle. Un dato che ci fa onore e che si aggiunge ai quasi 4 milioni di chilometri percorsi finora, per una media giornaliera di 11.000 km, senza l'utilizzo di carburante", commenta Thiago Figueira, Direttore Generale di Zity in Italia.

Grazie ad una tecnologia rapida e intuitiva, l’auto in sharing Zity si dimostra un alleato sicuro per ogni cittadino: l’azienda ha siglato importanti accordi con altri partner di mobilità come Free Now, integrando la propria flotta nella loro app e permettendo ai rispettivi utenti di noleggiare una Zity.