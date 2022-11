SEA, a Malpensa il finissage della mostra "NICE TO MEET YOU"

SEA, ospitato a Malpensa il finissage della mostra digitale "NICE TO MEET YOU" ispirata alla città di Milano

Porta di Milano, lo spazio espositivo inserito all'interno dell'Aeroporto di Malpensa, accoglie tutti i viaggiatori in arrivo e in partenza. Per dodici mesi consecutivi, il suo pannello di ledwall di oltre 12 metri ha ospitato la mostra "NICE TO MEET YOU", un esempio prezioso dell'innovativa arte digitale. Arrivati al 25 novembre, l'esposizione ha raggiunto la sua fase finale, con un evento dedicato al finissage della rassegna che porta la firma di Carlo Stanga, Chiara Luzzana, Streamcolors e fuse*. Si è così celebrata la prima fase della collaborazione tra SEA, la società di gestione degli scali milanesi, e MEET Digital Culture Center, il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale.

Con “NICE TO MEET YOU”, gli artisti sono riusciti a rendere omaggio alla città di Milano, offrendo ai passeggeri un benvenuto fuori dal comune, un invito unico per spingerli ad incontrare una nuova Milano. Immagini, animazioni e suoni hanno saputo raccontare la città in ogni sua parte, sorprendendo e coinvolgendo tutti i viaggiatori passati attraverso la Porta di Milano.

Michaela Castelli, Presidente di SEA, ha commentato: “Abbiamo scommesso sull’innovazione, scegliendo una forma d’arte diversa da quella tradizionale perché abbiamo voluto sorprendere le diverse culture e sensibilità che passano in aeroporto. Lo abbiamo fatto mostrando loro la nostra città, Milano, in una forma inedita e contemporanea. Sono contenta di essere qui oggi a festeggiare il successo di questa nuova tendenza artistica”.

L'arte digitale nasconde una natura estremamente poliedrica, la capacità di raccontare la realtà esterna in modo mai visto prima. Le immagini catturano irrimediabilmente lo sguardo dell'osservatore, che è portato a fermarsi e rallentare. Per i passeggeri dell'aeroporto, che tendono a correre velocemente per raggiungere la propria destinazione finale, è importante avere a disposizione uno spazio in cui perdersi e ritrovare la bellezza del viaggio. Allo stesso tempo, la rassegna proposta con “NICE TO MEET YOU” invita ad osservare Milano da un nuovo punto di vista, scoprendo tutto il bello nascosto della città.

“Questo progetto è stato per MEET un debutto perfetto per promuovere una nuova consapevolezza della dimensione creativa dell'arte digitale", ha dichiarato Maria Grazia Mattei, Founder e Presidente di MEET. "L’arte digitale di cui tanto si parla oggi è stata finalmente derubricata dal capitolo della tecnologia e una rassegna come Nice to MEET You con la sua proposta di opere site-specific realizzate dai talenti presenti nel nostro Paese, restituisce bene l’idea di un mondo dinamico, versatile nell’uso creativo dei nuovi media, in grado di trasmettere visioni e offrire esperienze empatiche ed emozionali”.

MEET, centro culturale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, ha ideato e curato la rassegna partendo dai lavori di quattro creativi italiani: dalla caleidoscopica arte generativa degli Streamcolors alla data-visualization in tempo reale dei fuse*, passando per il sound design immersivo di Chiara Luzzana e la visionaria illustrazione animata di Carlo Stanga. Con cadenza trimestrale, le opere degli artisti selezionati si sono alternate alla Porta di Milano fino al giorno del finissage.

L'intervista di affaritaliani.it a Michaela Castelli, Presidente SEA

La mostra "NICE TO MEET YOU" si sviluppa attraverso la collaborazione diretta tra SEA e MEET Digital Culture Center. Come spiega Michaela Castelli, Presidente di SEA, la collaborazione : "nasce dagli spazi, dalla curiosità generata dagli spazi aeroportuali. L'aeroporto è ricco di spazi particolari per definizione, luoghi di passaggio capaci di offrire molto al passeggero, soprattutto in termini di sensazioni. Bisogna considerare che questi spazi approcciano il passeggero in una fase molto particolare, come quella della partenza e dell'arrivo. La volontà dell'azienda è quella di tentare qualcosa di innovativo, di valorizzare questi spazi, riavvicinarsi al passeggero e creare un interessante ponte con l'arte e con la fotografia".

L'evento dedicato al finissage della mostra permette di analizzare i risultati ottenuti, fare un bilancio della collaborazione e comprenderne l'effettiva buona riuscita. La Presidente di SEA, Michaela Castelli, ha anticipato il futuro degli spazi espositivi dell'Aeroporto di Milano Malpensa: "Siamo in attesa della seconda parte di questa collaborazione. Avremo una nuova opera di arte digitale che verrà proiettata nei prossimi mesi, realizzata sempre dagli stessi artisti".

Malpensa è la destinazione ideale per un luogo multi-culturale come quello costruito insieme al MEET, proprio perchè il pubblico di passeggeri è estremamente vario. "Qui abbiamo la possibilità di creare un vero e proprio interscambio culturale, di vedere come reagisce l'utenza a questa nuova forma d'arte. Siamo molto contenti e molto soddisfatti della collaborazione, e per questo rilanciamo sul progetto con una nuova opera. Siamo felici di vedere l'euforia dei passeggeri di fronte a queste opere, passeggeri che hanno finalmente ripreso possesso dei propri spazi e possono riprendere a viaggiare", conclude Castelli.