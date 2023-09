SEA, a Malpensa l’opera digitale “Milano Fabbrica Di Futuro” di Mauro Martino

SEA presenta “Milano Fabbrica Di Futuro”: un'immersione nell'arte e nella cultura di Milano firmata da Mauro Martino

La letteratura diventa immagine, così l’artista Mauro Martino descrive l'opera "Milano Fabbrica di Futuro", inaugurata ieri 14 settembre all'Aeroporto di Milano Malpensa; un capolavoro digitale che verrà proiettato sul grande led-wall della Porta di Milano fino a gennaio del prossimo anno, accogliendo i viaggiatori in arrivo e in partenza dal capoluogo lombardo e coinvolgendoli in un viaggio attraverso la storia, la cultura e l'innovazione di Milano.

Martino, noto per il suo lavoro pionieristico nel campo dell'arte generata dall'intelligenza artificiale, ha orchestrato un'armoniosa fusione di testi di grandi letterati, suoni e immagini generati dall'IA per dar vita ad un'inedita rappresentazione di Milano. Il progetto attinge dalla ricca vena culturale della città, offrendo una visione unica e multiforme, che spazia dalle intuizioni di Leonardo alle sperimentazioni di Munari, dalle prime luci pubbliche alle lampade di Castiglioni, dagli antichi Navigli alle moderne opere architettoniche come il Duomo, la Torre Velasca e il Bosco Verticale. Insieme ai testi e alle testimonianze dei grandi autori, l'opera accoglie poi le voci di figure storiche e contemporanee che hanno contribuito a definire l'identità di Milano, come Carlo Emilio Gadda, Giorgio Strehler e Mila Shön.

SEA, l'ente gestore dell'aeroporto di Milano Malpensa, ha scelto di accogliere i passeggeri con questa interessante opera d'arte digitale, evidenziando la capacità di Milano e della Lombardia di essere all'avanguardia nei linguaggi artistici e tecnologici. Michaela Castelli, Presidente SEA, ne ha sottolineato l'importanza e la forza rappresentativa: “SEA ha scelto di accogliere i passeggeri, in arrivo e in partenza da Milano Malpensa, con opere d'arte digitale che raccontano Milano attraverso la creatività di artisti contemporanei di straordinario valore”.