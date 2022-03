SEA, 2021 in ripresa: traffico passeggeri in aumento del 46,9%

Gruppo SEA, segnali di ripresa nei risultati del bilancio 2021

Il CdA di SEA ha esaminato e approvato oggi il progetto di bilancio dell’azienda, il bilancio consolidato del Gruppo e la dichiarazione non finanziaria consolidata dell’esercizio 2021, presentando risultati in rialzo rispetto al 2020.

Nel 2021, infatti, il Sistema Aeroportuale di Milano ha servito 13,9 milioni di passeggeri, in aumento del 46,9% rispetto all’esercizio precedente. L’esercizio 2021, seppur ancora penalizzato dalla pandemia, ha mostrato segnali di lieve ripresa, favoriti dalle campagne vaccinali che hanno permesso un allentamento delle restrizioni agli spostamenti.

L’aviazione commerciale ha registrato una ripresa: rispetto al 2020, la crescita annua dei movimenti nel 2021 è stata pari al +34,5% (dato che include anche l’attività cargo) mentre quella dei passeggeri +46,8% (+4,4 milioni). Il load factor è risultato pari al 63%, in crescita di 5 punti percentuali rispetto al 2020.

L’aeroporto di Malpensa ha gestito 9,6 milioni di passeggeri (pari al 33,3% rispetto all’esercizio 2019), in crescita del 32,9% rispetto al 2020; l’aeroporto di Linate ha, invece, servito 4,3 milioni di passeggeri (pari al 66% del traffico operato nel 2019 – anno nel quale il terminal è stato inattivo per 3 mesi), in crescita del 91,3% rispetto al 2020. Si noti, a questo proposito, che nel 2020 l’aeroporto di Linate è stato chiuso dal 16 marzo al 15 luglio.

SEA, esercizio 2021: andamento economico-finanziario consolidato

Nel 2021 i ricavi della gestione pari a 325 milioni di euro hanno evidenziato un aumento del 31,9% (+ 78,7 milioni di euro rispetto all’esercizio 2020).

La performance positiva è riconducibile alla ripresa del traffico registrata nel corso dell’esercizio a partire dal mese di giugno. I ricavi del primo semestre 2021 sono risultati in riduzione (-23,1%) rispetto a quelli del precedente esercizio, mentre nel secondo semestre hanno registrato un significativo incremento (+98,7%).

L’incremento dei ricavi di gestione riguarda tutti i settori di business. I ricavi aviation hanno registrato un incremento di 50,9 milioni di euro, i ricavi non aviation un incremento di 24,8 milioni di euro e i ricavi general aviation di 3,0 milioni di euro.

I costi di gestione sono stati pari a 295,7 milioni di euro, risultano in incremento di 15,8 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, principalmente per effetto dei maggiori costi variabili connessi ai volumi di traffico e all’incremento dei costi energetici verificatosi nel secondo semestre dell’anno.

L’EBITDA è positivo per 31,7 milioni di euro e si confronta con il valore negativo di 31,1 milioni di euro del precedente esercizio. L’EBIT è negativo per 80,8 milioni di euro, rispetto a un valore negativo di 134,8 milioni di euro del 2020. Il Risultato Netto di Gruppo è negativo evidenziando una perdita di 75,1 milioni di euro, in diminuzione di 53,5 milioni di euro rispetto alla perdita dell’esercizio precedente, pari a 128,6 milioni di euro. Il Risultato Netto delle Attività destinate alla vendita è pari a 2,1 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente di 1,4 milioni di euro.

Nonostante il particolare periodo, il Gruppo SEA ha investito in progetti di innovazione quali il completamento di un Digital Marketplace dell’aeroporto e l’adozione della tecnologia Biometrica per servizi seamless ai passeggeri. L’indebitamento finanziario netto, pari a 675,4 milioni di euro, è in aumento di 48,7 milioni di euro rispetto al 2020 (626,7 milioni di euro). Il perdurare della crisi pandemica ha inciso sulla dinamica dei flussi di cassa della gestione corrente che, seppur positivi anche per l’attenta gestione del capitale circolante, non hanno permesso di finanziare gli esborsi per investimenti e il servizio del debito.