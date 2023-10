SEA: firmato l'accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group

SEA Milan Airports e Shenzhen Airport Group: al via la partnership che contribuirà allo sviluppo di attività di marketing congiunto

In occasione dell'evento World Routes 2023 a Istanbul, Shenzhen Airport Group e SEA Milan Airports hanno firmato un accordo di gemellaggio. In base a questo accordo, SEA Milan Airports e Shenzhen Airport Group si scambieranno esperienze e opportunità di business da sviluppare con attività di marketing congiunte, e stimolando un’operatività sempre più sostenibile. Questo importante traguardo contribuisce inoltre a promuovere l'innovazione attraverso lo scambio di idee e best practice e progetti comuni.

Chen Fanhua, responsabile del settore passeggeri del Gruppo Shenzhen Airport, ha dichiarato: "Milano è una delle più grandi aree metropolitane al mondo, nonché famosa per la moda e l’arte. Grazie agli sforzi congiunti, quest'anno Hainan Airlines ha lanciato i servizi diretti Shenzhen-Milano il 20 settembre. La firma di un accordo di gemellaggio con il Gruppo SEA rafforzerà ulteriormente il collegamento tra Shenzhen e Milano".

"La firma dell'accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group segna una tappa importante per lo sviluppo del traffico aereo tra Milano e la Cina. Shenzhen è un accesso strategico per la Cina, la terza città economicamente e tecnicamente più sviluppata dopo Shanghai e Pechino. Con la firma di oggi abbiamo messo in atto una forte cooperazione condividendo intuizioni e best practice", ha aggiunto Andrea Tucci, V.P. Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano.