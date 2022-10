SEA, inaugurata a Malpensa la mostra “Terre del Nord”

SEA, presentata al PhotoSquare di Malpensa la mostra di Elisabetta Rosso dedicata all’Islanda

Inaugurata oggi al PhotoSquare di Malpensa la mostra fotografica “Terre del Nord - Elements - Images of Iceland”, realizzata da Elisabetta Rosso e curata da Claudio Argentiero, presidente A.F.I. (Archivio Fotografico Italiano). L’esposizione, interamente dedicata all’Islanda e ai suoi paesaggi spettacolari, racconta un nuovo ideale di fotografia paesaggistica, in grado di catturare la curiosità dell’osservatore e spingerlo ad immedesimarsi completamente nell'immagine. Le scene immortalate dall’autrice nel corso dei propri viaggi esplorativi in Islanda sono state presentate oggi all’evento di inaugurazione, che ha visto l'alternarsi degli interventi di Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano, di Claudio Argentiero, Presidente A.F.I. Archivio Fotografico Italiano e di Manuela Maffioli, Vicesindaco di Busto Arsizio.

Le fotografie protagoniste della mostra sono state descritte come “Visuali e colori di una bellezza incontrastata che solo il rispetto per l’ambiente conserverà intatto”. Il loro compito è quello di trasmettere tutta l’urgenza del tema ambientale attraverso la bellezza del mondo, mostrando alle persone quello che potrebbero perdere. Il lavoro dell'artista offrirà ai viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Malpensa un nuovo punto di osservazione sulla natura e sul viaggio, spingendoli ad apprezzare di più quello che è già presente nel mondo.

Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA, ha dichiarato: “È la prima volta che lo spazio di Malpensa, scelto da SEA per le mostre fotografiche, ospita una personale dedicata all’Islanda. La bellezza di queste immagini è il risultato di inquadrature realizzate da un’artista che, grazie alla profonda conoscenza di questo territorio, ne ha saputo esaltare la natura selvaggia e così affascinante. Un posto magico che sprigiona una forza vitale da rendere unica quest’isola, ricordandoci che solo il rispetto della natura conserva intatti ambienti così incomparabili. E SEA è impegnata da anni nel campo della sostenibilità, siamo oggi tra i 9 aeroporti europei che si sono posti il traguardo di anticipare al 2030 il raggiungimento del Carbon Net Zero”.

Niente viene lasciato al caso, nemmeno l’illuminazione dello spazio. Le luci scelte esaltano i colori riportati nelle fotografie e creano un contrasto immediato con il grigio delle pareti. La natura ha la possibilità di risaltare, posizionata all’interno di un ambiente neutro ed efficiente, indicato per la fotografia da viaggio. Come spiega Claudio Argentiero, Presidente di A.F.I.: “Le immagini ci conducono attraverso gli elementi: il fuoco dei vulcani e delle aurore boreali, l'aria resa viva da cigni e sterne, la terra caratterizzata dai verdi del muschio e dai bruciati colori vulcanici e l'acqua in tutte le sue forme: mare, cascate e ghiacci. Poche le presenze umane che sono solo piccole figure annegate nella natura dell'isola o relitti: vestigia di case, aerei o navi inghiottiti da una natura che sempre si riappropria dei suoi spazi”.

Manuela Maffioli, Vicesindaco e Assessore alla Cultura della Città di Busto Arsizio, ha così commentato la nuova esposizione: "La mostra allestita al prestigioso spazio Photosquare rinnova lo sguardo su un territorio lontano, simbolo di un ‘altrove’ che può rappresentare la meta di un’ideale fuga dalla quotidianità, un riparo, un rifugio temporaneo in cui immergersi per ritrovarsi".

Il commento ad affaritaliani.it di Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano

Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA, ha definito l’Islanda come una terra straordinaria, un’isola fantastica caratterizzata da paesaggi del tutto fuori del comune. “L’Islanda, che ricordiamo essere casa dell’aurora boreale, può essere considerata come il paradiso dei fotografi. Allo stesso tempo, vale la pena ricordare che l’Islanda è anche molto attenta al tema della sostenibilità ambientale. In particolare l’aeroporto di Keflavík, collegato a Malpensa tramite voli EasyJet e WizzAir, è uno dei nove aeroporti in Europa ad aver dichiarato di voler raggiungere l’obiettivo di Carbon Net Zero entro il 2030, quindi con vent’anni in anticipo rispetto alla scadenza formale che si è data l’Associazione degli Aeroporti d’Europa. Ebbene, anche SEA rientra nella lista degli aeroporti che hanno dichiarato di voler raggiungere il Net Zero entro il 2030, così come gli aeroporti islandesi”.

Lo spazio espositivo PhotoSquare è stata posizionato in un luogo strategico, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibile. In riferimento anche alle mostre precedenti, Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA, ha confermato l’atteggiamento positivo dei viaggiatori verso lo spazio: “C’è molta curiosità da parte dei viaggiatori, molta attenzione. Anche perché parliamo di un passaggio diretto; questa non è una mostra posizionata in un zona nascosta, in un luogo che bisogna conoscere necessariamente. Si trova direttamente lungo il flusso dei passeggeri, trasformandosi nello strumento ideale per recuperare quanti più contatti possibili. Il passeggero che entra in contatto con queste immagini meravigliose viene spinto a chiedersi dove sono state scattate, scoprendo così le bellezze dell’Islanda. E, anche nel caso in cui decida di partire per l’Islanda proprio da Milano, può trovare il giusto volo pronto a raggiungere la destinazione”.