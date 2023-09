SEA, inaugurato a Malpensa un nuovo collegamento diretto per la Cina

SEA, da Malpensa il nuovo volo diretto per Shenzhen di Hainan Airlines

Inaugurato questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa il nuovo collegamento per Shenzhen operato da Hainan Airlines, alla presenza di Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA, e Lewis LIU Zhaocai, General Manager Italy Hainan Airlines. Il volo, servito da un Boeing 787, è programmato tre volte alla settimana, ogni lunedì, mercoledì e sabato. Il volo di andata parte da Shenzhen alle 02:05 del mattino e arriva a Milano Malpensa alle 08:55 del mattino. La durata stimata è di dodici ore e cinquanta minuti. Il volo di ritorno parte da Milano Malpensa alle 10:55 del mattino e arriva a Shenzhen alle 05:00 del mattino del giorno successivo per una durata complessiva di dodici ore e cinque minuti. Gli orari sopra sono indicati in orario locale.

La Cina è un mercato importante per Malpensa che è stata molto reattiva nel riattrarre le compagnie cinesi, seconda meta internazionale dopo il Nord America. Nel 2019 sono transitati a Malpensa 700.000 passeggeri da e per la Cina. L’Italia è una forte meta attrattiva con una buona offerta di turismo e di opportunità di business. Anche per il settore Cargo, il volo riveste un’importanza degna di nota, Shenzhen serve infatti un bacino enorme ed è rinomata per lo sviluppo high tech e della mobilità elettrica, interessante per tutto il Nord Italia.

Hainan Airlines ha ripreso e aperto più di 30 rotte passeggeri di andata e ritorno internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. In futuro, Hainan Airlines continuerà tale percorso al fine di soddisfare le richieste del mercato. Questa di Malpensa, è la terza rotta diretta di Hainan Airlines per l'Italia dopo quelle di Chongqing-Roma e Shenzhen-Roma, nonché della settima rotta diretta intercontinentale di Hainan Airlines in partenza da Shenzhen.