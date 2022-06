SEA, inaugurato oggi a Milano Linate il nuovo store laFeltrinelli

SEA, Librerie Feltrinelli accompagna la ripartenza della mobilità internazionale ampliando la propria presenza negli aeroporti di Milano

Inaugurato oggi, all’aeroporto di Milano Linate il nuovo spazio laFeltrinelli, il più grande presente in un aeroporto. Dopo l’apertura a gennaio 2022 a Milano Malpensa, grazie alla collaborazione con Dufry, leader mondiale nel settore duty and duty paid, Librerie Feltrinelli accompagna la ripartenza della mobilità internazionale ampliando la propria presenza negli aeroporti di Milano con ulteriori 300 metri quadrati di store presso l’area imbarchi a Linate: una proposta culturale di oltre 10.000 titoli che spaziano dalla narrativa alla letteratura per bambini e ragazzi ai libri legati al viaggio, oltre a una selezione di titoli a sorpresa che incrociano le destinazioni dei voli in partenza con le letture suggerite dai librai laFeltrinelli.

“Librerie Feltrinelli da sempre cura il design delle proprie librerie per renderle rispondenti ai differenti contesti che le accolgono, seguendo in questo processo le esigenze dei lettori. In particolare, per quelli in viaggio abbiamo pensato a una libreria che riempisse il tempo dell’attesa prima della partenza anticipando la visione dell’arrivo: verde naturale, un reparto a misura di bambini e una selezione di letture d’ispirazione per godere da subito dell’emozione del viaggio. Un grande spazio che riconferma la volontà di presidiare il settore travel e turismo, come testimonia la presenza di Librerie Feltrinelli in alcuni dei maggiori luoghi di transito di sud, centro e nord Italia: dagli aeroporti di Olbia e ora Milano Linate e Malpensa, alle stazioni di Milano Garibaldi, Milano Centrale, Napoli Capodichino, Napoli Centrale, Torino Porta Nuova e Firenze Santa Maria Novella” commenta Alberto Rivolta, Amministratore Delegato Librerie Feltrinelli.

“Con l’apertura oggi dello store laFeltrinelli si completa l’offerta commerciale della nuova piazza nell’area imbarchi di Linate, che grazie anche a una selezione di brand del lusso punta a soddisfare le esigenze dei passeggeri del nostro city airport, rendendo così migliore la travel experience di chi viaggia. Siamo contenti che l’ultimo tassello della nuova Linate coincida con una ripresa che si avvicina ai livelli di traffico pre pandemia” dichiara Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA.

L’aeroporto è pronto ad accogliere i numerosi passeggeri che già negli ultimi mesi hanno ripreso a viaggiare. Il mese di maggio in particolare si è chiuso con un -12,7% rispetto al 2019. Segnali incoraggianti anche nei primi dodici giorni di giugno con un -9% rispetto sempre al 2019.

La nuova Piazza Commerciale con i suoi circa 8 mila metri quadri offre ai passeggeri del city airport milanese una scelta commerciale di alto livello, in grado di incontrare i gusti e le aspettative dei passeggeri. La Galleria completamente rinnovata nel design e realizzata in uno spazio a doppia altezza sovrastato da una “vela” di grande effetto luminoso, ospita brand luxury come Fratelli Rossetti, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Zegna, oltre a Borsalino e Damiani /Rocca. Per quanta riguarda il food&beverage si è puntato su nuovi format modulati per accogliere tutte le esigenze dei viaggiatori, in particolare tra le aperture più recenti non si può non citare Temakinho, prima apertura in un aeroporto.

I tre pillar che hanno caratterizzato il progetto di restyling di Linate sono stati design, tecnologia e sostenibilità, elementi che hanno dato all’aeroporto una nuova immagine architettonica e funzionale in linea con la città di Milano. Tra le tante novità introdotte a Linate, quella maggiormente apprezzata dai passeggeri è stata l’installazione delle nuove macchine xray ai controlli di sicurezza che, grazie alla tecnologia TAC, permettono di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio che diventa così sempre più smart e touchless. Milano Linate è il primo aeroporto in Italia a dotarsi di questa nuova tecnologia e il primo in Europa ad effettuare la totalità dei controlli dei bagagli a mano con queste macchine di ultima generazione.