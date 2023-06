SEA - MA*GA, presentata la mostra "La danza dei colori"

Malpensa, SEA e MA*GA presentano "La danza dei colori", mostra personale di Francesco Maccapani Missoni

SEA e MA*GA per l’Arte, in collaborazione con Artland Milano, presentano "La danza dei colori", mostra personale di Francesco Maccapani Missoni. L’esposizione, già visitabile, si concluderà il 20 settembre. La selezione di opere è allestita nella sala Vip Lounge Montale, situata nell’Area Imbarchi del Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, e nella sottostante Area Tulipano, quest’ultima accessibile ai passeggeri in partenza per destinazioni Extra Schengen.

L’opera di Francesco Maccapani Missoni vede l’uso di nastri colorati lavorati con la tecnica del quilling, l’arte di creare macro-filigrane con la carta e nastri di raso per realizzare delle trame policromatiche intrecciate a mano, fissate su telai squadrati e poi laccate a pennello. Dipinti materici che articolano tonalità e sfumature secondo molteplici schemi. La ricerca artistica di Francesco inizia con l’individuazione delle basi cromatiche sulle quali costruire l’opera, prosegue con un sapiente studio degli accostamenti, e finisce con l’unione dei colori, tramite un paziente intreccio di strisce e fili.

“Maccapani Missoni", come scrive il critico Giorgio Verzotti, "adotta infatti strisce di carta colorata di diversa larghezza e le applica al telaio tramite un lungo, attento, minuzioso lavoro di intreccio e di sovrapposizioni, insomma di tessitura, per formare pattern astratti, schemi geometrici, disseminazioni ordinate in una specie di pointillisme geometrizzato. Sarebbe in fondo strano se l’opera di Francesco non risplendesse di colore, essendo questo un elemento intrinseco del suo DNA”.