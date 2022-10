SEA, Royal Jordanian Airlines collega Milano e Giordania

SEA rinnova la collaborazione con Royal Jordanian Airlines, la compagnia aerea che collega Milano Malpensa con la Giordania

Grazie alla rinnovata collaborazione tra SEA e Royal Jordanian Airlines, sarà possibile raggiungere la capitale giordana in sole 3 ore e mezza di volo. A partire da ottobre, l'aeroporto di Milano Malpensa offrirà 3 voli settimanali verso Queen Alia International di Amman (Giordania), previsti il sabato, la domenica e il mercoledì. L’aggiunta di questa nuova rotta è in linea con la strategia di crescita di Royal Jordanian Airlines per i prossimi 5 anni. L’obiettivo è quello di aumentare la flotta, accrescere il network e trasformare Amman in un gateway leader verso il Medio Oriente. Soprattutto, l'intenzione è quella di focalizzarsi sul turismo in Giordania, un territorio in grado di offrire numerose connessioni e prospettive di crescita.

In occasione dell’annuncio dell’apertura di questa nuova rotta tra Milano e la Giordania, Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer di Royal Jordanian Airlines, ha dichiarato: “Royal Jordanian continuerà a sviluppare il suo network e cercherà nuovi mercati attraenti per la sua espansione economica. La nostra ambizione è quella di diventare la compagnia aerea preferita verso il Medio Oriente e verso i paesi del Levante. Inoltre, ambiamo ad attrarre più turisti in Giordania offrendo tariffe vantaggiose, ottima qualità del servizio e la scoperta dell’ospitalità giordana sul voli Milano-Amman!”.

Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA, ha commentato: “Siamo contenti oggi di festeggiare il ritorno di Royal Jordanian Airlines a Malpensa. Con il ritorno di questo nostro storico partner arricchisce di valore e qualità l’offerta da Milano per la Giordania e in generale per il Mediterraneo. Attualmente il recupero del traffico sul nostro aeroporto è pari al 97% del pre-Covid grazie al contributo di 75 compagnie aeree su di un network di 190 destinazioni, dati che confermano l’attrattività della nostra Regione e il potenziale della cacthment area che spingono i vettori più dinamici come Royal Jordanian Airlines, ultimo vettore internazionale, solo per cronologia, a investire nelle nostre infrastrutture”.