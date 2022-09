Sirti, Luca Rubaga nominato responsabile di Digital Solutions

Sirti, Luca Rubaga è il nuovo responsabile di Digital Solutions

Sirti, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity, annuncia la nomina di Luca Rubaga a Direttore di Digital Solutions, player di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle tecnologie digitali. Nel suo ruolo, Rubaga si occuperà di rafforzare ulteriormente la crescita di Digital Solutions, che vanta un posizionamento distintivo sul mercato ed è in grado di fornire soluzioni di ultima generazione in ambito cloud, edge computing, IoT, cybersecurity, automazione e virtualizzazione delle reti, facendo leva su partnership con i più importanti vendor ICT a livello globale.

Luca Rubaga, 52 anni e Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, prima di approdare in Sirti ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità (sia in Italia che all’estero) in ambito tech per primarie società come Unicredit e Accenture.

Laura Cioli, Ceo di Sirti, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter rafforzare la nostra squadra grazie all’ingresso di un professionista di comprovata esperienza come Luca Rubaga. Grazie ai costanti investimenti in innovazione e nella competenza dei nostri collaboratori, Digital Solutions è una realtà in grado di implementare, con una presenza e una capacità di intervento capillare senza precedenti su tutto il territorio, progetti digitali in settori chiave dell’economia come l’energy, il banking, la pubblica amministrazione e le telco. Il nostro obiettivo è quello di dare seguito al nostro percorso di crescita, consolidando il ruolo di player di riferimento all’interno dell’attuale processo di trasformazione digitale delle imprese italiane e dell’intero Paese”.