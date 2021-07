Sisal, al via GoBeyond 2021: la competizione per startup innovative

Torna GoBeyond, il programma di Sisal a sostegno delle startup e dell’innovazione

Giunto alla sua quinta edizione, GoBeyond, il programma di Sisal sviluppato in collaborazione con CVC Capital Partners per supportare l’ecosistema dell’innovazione e delle startup a impatto sociale, si è rapidamente evoluto come una vera e propria piattaforma di innovazione dell’azienda. In questa edizione la competizione per startup si arricchisce di nuovi contenuti per supportare i giovani imprenditori: un percorso di accelerazione verrà infatti messo a disposizione di una startup al femminile e, a partire dal 2022, sarà creato un hub digitale, in collaborazione con Feltrinelli Education, per sviluppare il mindset per creare nuovi imprenditori e imprenditrici sostenibili e a vocazione sociale.

L’apertura delle candidature è stata così commentata da Francesco Durante, CEO di Sisal: “Ogni anno vivo l’inizio di una nuova edizione di GoBeyond come un momento di grande valore, perché credo fermamente che il sostegno ai giovani e alle loro idee sia fondamentale per guardare con più ottimismo al progresso economico e sociale del nostro Paese. Per costruire un futuro più responsabile è il momento di andare oltre, valorizzando quelle idee innovative che aiutano la società a migliorare. Ritengo che le aziende come Sisal debbano impegnarsi attivamente e in modo costante al progresso della società e per farlo è necessario anticipare i bisogni della comunità. Con questo spirito, quest’anno, abbiamo deciso di guardare oltre e supportare lo sviluppo delle imprese al femminile per ridurre sempre di più il gender gap e contribuire attivamente allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali”.

Il concept alla base dell’edizione di quest’anno è stato pensato per contribuire attivamente al miglioramento e al benessere della comunità utilizzando tecnologie all’avanguardia: ai candidati è richiesto di proporre un’idea imprenditoriale altamente innovativa che rientri nella categoria “Per un futuro più sostenibile” o in quella “Per un Paese tecnologico e digitale”.

Per il miglior progetto di ciascuna categoria è previsto un finanziamento di 40mila euro, unitamente a un percorso di advisory offerto dai partner: Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, frog, Roland Berger, Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e Impact Hub Società Benefit.

Una startup al femminile verrà premiata con un percorso di accelerazione di sei mesi dedicato e sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società Benefit con l’obiettivo di velocizzare l’ingresso delle startup nel mercato.