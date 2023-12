Sisal, al Wincity Diaz va in scena la Magia del Natale con il coro Gospel

Sisal, al Wincity di Piazza Diaz giovedì 14 va in scena la Magia del Natale con il coro Gospel di Sherrita Duran

Giovedì 14 dicembre, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo, non perdetevi una serata emozionante dedicata alla magia del Natale, coccolati dalla calda musica Gospel capace di unire il dolce canto alla musica black. A incantare il pubblico, insieme ai suoi coristi, sarà Sherrita Duran, con la sua voce calda come la “sua California”, dal timbro morbido e vellutato e capace di estensioni vocali senza confini.

Grazie a un innato talento compositivo, Sherrita riesce infatti a trasmettere al pubblico in modo naturale la sua passione e il suo amore innato per la musica. Una dote che si percepisce in ogni brano del suo vastissimo repertorio, dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dalla musica Soul alla musica dance e hip-hop, dal rhythm and blues al musical.

Un’occasione perfetta per trascorrere un momento ricco di piacevoli emozioni per entrare appieno nell’atmosfera natalizia e un’occasione di festa prima che si chiuda il sipario degli eventi autunnali del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7, in attesa che nuove occasioni siano pronte a sorprendere gli ospiti per il 2024.

L’evento del 14 dicembre, a partire dalle ore 21.00, sarà accompagnato, per chi lo desidera, da una cena alle 20.00, per vivere una dimensione di totale benessere avvolti anche da un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati.