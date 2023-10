Sisal, avviata collaborazione triennale con lo Chef Simone Rugiati

Sisal, al via la collaborazione con Rugiati: dal 2 ottobre si potranno degustare i piatti dello chef nel Sisal Wincity di Milano, Firenze e Roma

Prende così il via la collaborazione triennale che metterà insieme la filosofia e l’esperienza nella ristorazione e nel banqueting di alto livello di Simone Rugiati, con il format unico e distintivo dei Sisal Wincity, pensati per integrare intrattenimento, sport, cultura e ristorazione. Dal 2 ottobre i già sfiziosi menù dei Sisal Wincity di Milano, Roma, Firenze, saranno supervisionati da Simone Rugiati, attraverso un percorso di formazione continua, e saranno arricchiti da piatti creati ad hoc dallo chef per soddisfare i palati più esigenti. Gli ospiti avranno così la possibilità di scegliere, oltre ai piatti proposti dagli chef Sisal Wincity, anche un ventaglio di proposte a firma Simone Rugiati.

Le ricette di Rugiati, in perfetto allineamento con i menù Wincity, ruoteranno su base stagionale adattandosi alla disponibilità di stagione, con attenzione alle materie prime italiane e alle diverse occasioni di consumo, da un veloce aperitivo ad un pasto completo. I nuovi piatti rispettano coordinate stilistiche precise: per esaltare ogni sapore, grazie a competenza e talento, sono state selezionate le migliori tecniche di lavorazione e cottura al fine di assecondare il gusto naturale di ciascun ingrediente. Tutto ciò senza dimenticare aromaticità e consistenze dei cibi sfociando in un’insolita e ricercata impronta casalinga. Inoltre, si avrà un occhio di riguardo alle proprietà salutari e nutrizionali dei piatti, al bilanciamento dei sapori e all'apporto calorico complessivo, venendo incontro alla diffusa sensibilità della clientela.

"I miei piatti per Sisal Wincity saranno semplicemente buoni, dove semplicità non significa rinunciare all'apporto creativo o a qualcosa in termini di personalità e gusto del risultato finale, bensì dare al prodotto la possibilità di esprimersi al massimo delle sue potenzialità lavorandolo il meno possibile", spiega lo Chef Simone Rugiati. Le proposte di Rugiati saranno comuni ai tre ristoranti Wincity, ma sempre con un tocco di personalità al fine di rispettare e rispecchiare la territorialità.