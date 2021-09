Sisal, bilancio di sostenibilità 2020: spinta sulle performance ambientali

Sisal, bilancio di sostenibilità 2020: continua l’impegno dell’azienda per costruire un futuro più responsabile

Pubblicato oggi il 12esimo Bilancio di Sostenibilità di Sisal, il report annuale che rendiconta le attività di Corporate Social Responsibility dell’Azienda e presenta l’evoluzione della strategia di sostenibilità nel medio-lungo periodo. Numerose le attività realizzate nell’ambito di 4 pilastri: Persone, Consumatore, Comunità, Pianeta.

Alcuni impatti prodotti nel 2020: la call for ideas GoBeyond, che ha raccolto oltre 160 startup e che proprio in queste settimane è nel vivo della sua quinta edizione; le oltre 20 mila ore di formazione erogate alle persone di Sisal, quasi 1200 colleghi coinvolti sui programmi di formazione legati al Gioco Responsabile e quasi 7 tonnellate di CO 2 risparmiate.

Il 2020, inoltre, è stato l’anno che ha visto anche il 4° rinnovo delle certificazioni della European Lotteries (EL) e della World Lottery Association (WLA) e l’ottenimento della medaglia Silver di Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità.

Sisal continua nel proprio impegno per far evolvere il proprio modello di business in maniera sempre più sostenibile. Costruire un futuro più responsabile è la ragion d’essere dell’Azienda, la base di ogni scelta e delle strategie di Sisal.

Quest’anno il Bilancio è stata anche l’occasione per annunciare i tre obiettivi che Sisal si impegna a raggiungere entro il 2030: Zero Giocatori Problematici, Zero Gender Pay Gap, Zero Emissioni nette di CO 2 .

Sisal continua ad accelerare sul proprio programma di Gioco Responsabile per assicurare un gioco equilibrato e lontano dagli eccessi con l’obiettivo di raggiungere Zero giocatori problematici. Nell’ultimo anno molte sono state le azioni concrete: riduzione dei limiti di deposito, la prima ricerca che ha coinvolto oltre 15000 clienti online per analizzare i loro comportamenti di gioco e l’introduzione di un algoritmo per identificare i giocatori a rischio.

Per assicurare un modello di gioco consapevole, inoltre, Sisal ha avviato un percorso formativo che vede coinvolti tutti i nostri dipendenti e la rete di punti vendita.

L’attenzione di Sisal verso le tematiche di Gender Equality è testimoniata dall’obiettivo di ottenere Zero Gender Pay Gap entro il 2030, ovvero il divario retributivo tra uomo e donna. Alla fine dello scorso anno, la popolazione aziendale contava 2.170 persone di cui il 39% donne, con una percentuale di differenza retributiva per genere pari al -12,9%. Per monitorare il proprio impegno, Sisal ha deciso di introdurre, oltre alla certificazione del Winning Women Institute, anche l’Inclusion Impact Index, una misura organizzativa della diversità di genere attivata in collaborazione con Valore D, associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese.