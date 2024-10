Sisal, Giornata Mondiale del Sorriso: piccole gioie quotidiane con SuperEnalotto e WinBox

Sisal celebra la Giornata Mondiale del Sorriso: con SuperEnalotto e WinBox piccole vincite quotidiane regalano grandi emozioni

Il prossimo 4 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del Sorriso, un’occasione per diffondere felicità e apprezzare i piccoli momenti che ci fanno sorridere ogni giorno. Anche le piccole sorprese, come trovare monete dimenticate in un vecchio cappotto, possono regalare una gioia inaspettata. In questa prospettiva, SuperEnalotto, grazie a WinBox, ha già portato milioni di sorrisi agli italiani.

WinBox, introdotto tre anni fa, offre a ogni giocata SuperEnalotto numerose possibilità di vincita senza costi aggiuntivi, aumentando le chance di avere un momento di felicità. Attraverso la scansione del QR code sulla ricevuta o in automatico per chi gioca online, i partecipanti possono entrare nell’esperienza WinBox, con premi fino a 500€, e accedere alla Seconda Chance per vincite fino a 50€ se non si è vinto durante l'estrazione. Per chi gioca in ricevitoria, la verifica delle vincite può essere fatta tramite l’app SuperEnalotto Verifica Vincite.

Dal lancio di WinBox, sono stati distribuiti oltre 278 milioni di euro in premi, dimostrando che ogni giocata può riservare una piccola o grande sorpresa. Anche premi minori, come i numerosi premi da 2€ e 20€, possono trasformare una giornata normale in una giornata speciale. In questa Giornata Mondiale del Sorriso, è importante ricordare che il SuperEnalotto non è solo il sogno di un grande Jackpot, ma anche una fonte di piccole gioie quotidiane che regalano un sorriso inaspettato a tante persone.