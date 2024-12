Sisal e GoBeyond: premiata SMUSH Materials nella "Call for Ideas 2024"

Sisal premia SMUSH Materials: la startup vince la Call for Ideas 2024 di GoBeyond con un progetto per ridurre l’inquinamento da plastica monouso

SMUSH Materials, una startup innovativa che affronta l’inquinamento da plastica monouso utilizzando sottoprodotti agricoli per creare biomateriali destinati agli imballaggi, è stata proclamata vincitrice della Call for Ideas 2024 promossa da GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal. Grazie a questo riconoscimento, la startup ha ricevuto un grant equity free di 50.000 euro.

La competizione, giunta all’ottava edizione, ha registrato 460 candidature, con un dato significativo sulla presenza femminile: il 42% delle startup è guidato da donne, una percentuale nettamente superiore alla media italiana del 13%. Questo posiziona la Call for Ideas di GoBeyond come un punto di riferimento nel panorama italiano dell’innovazione.

Accanto alla vincitrice, le startup Northern Light Composites, Promama, Sunspeker, BrailleFly e Develop-Players hanno ottenuto percorsi di consulenza personalizzati offerti dai partner di GoBeyond, per supportarne la crescita e lo sviluppo futuro. Northern Light Composites, inoltre, si è distinta aggiudicandosi il premio della Sisal Retail Challenge, introdotto quest’anno e dedicato al Retail Sostenibile. Il premio, un grant equity free di 10.000 euro, è stato assegnato per il loro innovativo lavoro sulla trasformazione della vetroresina in materiale circolare, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Un ulteriore riconoscimento è stato attribuito alle startup “concept only”, ossia non ancora costituite o prive di un prodotto validato. In collaborazione con Startup Geeks, è stato assegnato l’accesso gratuito al programma di incubazione online Startup Builder a tre progetti promettenti: Myconic, Elevair e DORA Skincare. In memoria di Emilio Petrone, ex Amministratore Delegato di Sisal e promotore della nascita di GoBeyond, è stata conferita una menzione speciale a Develop-Players, una startup che incarna i valori di innovazione e impatto tanto cari a Petrone.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 4 dicembre presso la Fondazione Catella di Milano, un luogo simbolo per la promozione della sostenibilità territoriale. Tra gli ospiti di rilievo erano presenti Simona Maschi, co-fondatrice del Copenhagen Institute of Interaction Design, Annamaria Tartaglia, Presidente della Giuria di GoBeyond, Massimo Carnelos, rappresentante del Ministero degli Affari Esteri per l’innovazione, e Paolo Landoni, docente del Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino. L’evento è stato moderato dal giornalista Giampaolo Colletti.

GoBeyond ha potuto contare su un prestigioso network di partner che hanno contribuito al successo dell’iniziativa e assegnato menzioni speciali: Carter & Benson, Mamacrowd, Google, Zest, Startup Geeks, K&L Gates, FoundationC, frog-Part of Capgemini Invent, Social Innovation Teams, NTT DATA, Angels for Women (A4W), SheTech, Alkemy, e StartupItalia. Tra le assegnazioni, Mamacrowd ha premiato SMUSH Materials, Carter & Benson ha scelto Promama, e Google ha riconosciuto Arabat. Promama, Develop-Players, Drop e altre startup semifinaliste hanno ricevuto il supporto di SheTech, mentre Alkemy ha esteso il proprio riconoscimento a tutte le startup semifinaliste.