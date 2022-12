Sisal, il SuperEnalotto compie 25 anni

Sisal, il gioco del SuperEnalotto compie 25 anni nel segno dell'innovazione

La prima estrazione del SuperEnalotto, il più famoso dei giochi Sisal, risale a 25 anni fa. Il 3 dicembre 1997 Sisal introdusse il Jackpot per la prima volta, inaugurando un gioco particolarmente apprezzato dagli italiani. Ad oggi, sono oltre 3.900 le estrazioni portate a termine, per un totale di 4 miliardi di euro vinti complessivamente con tutte le vittorie di prima categoria e un Jackpot attualmente in palio di 320,3 milioni di euro. Nel tempo, SuperEnalotto si è evoluto sempre di più, arrivando ad accontentare i gusti e le necessità del nuovo pubblico. Grazie a WinBox e alla possibilità di giocare online, i giocatori possono vivere un’esperienza moderna, coinvolgente e sicura, che permette a tutti di tentare la fortuna in qualunque momento.

In questi 25 anni di attività, SuperEnalotto ha contribuito a realizzare i sogni di milioni di giocatori, premiati annualmente per le loro scelte fortunate. Per ricordare questa importante ricorrenza, SuperEnalotto dedica ai giocatori una versione celebrativa di schedine e ricevute. I 6 numeri magici della schedina possono essere scelti: in una delle oltre 30.000 ricevitorie sul territorio; online su uno dei siti di gioco autorizzati e sull'App ufficiale SuperEnalotto.

I giocatori sono sempre più propensi all’utilizzo dei canali digitali, tanto che oggi circa il 60% di loro li consulta regolarmente. In 25 anni SuperEnalotto ha accompagnato l’evoluzione del Paese e il costume degli italiani e, grazie alla sua capacità di innovarsi, continua a rappresentare un’occasione di coinvolgimento sempre attuale, oggi arricchita anche dalla possibilità di giocare online. WinBox, lanciato un anno fa, rappresenta l’innovazione a SuperEnalotto che meglio dimostra questa capacità di essere al passo con i tempi, poiché, attraverso una esperienza digitale con la App SuperEnalotto, mette in palio premi addizionali immediati e una seconda chance dopo l’estrazione.