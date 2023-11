Sisal presenta "libere di scegliere", la serata per la forza delle donne

Sisal dedica una serata alla forza delle donne con "libere di scegliere", presso il Wincity Diaz di Milano

Sisal celebra oggi le donne “libere di scegliere” in una serata speciale organizzata presso Sisal Wincity Diaz di Milano in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro è dedicato a promuovere la consapevolezza sulle diverse forme che la violenza può assumere e quale può essere il contributo individuale per abbattere silenzi e pregiudizi, ma soprattutto si vuole sostenere la rete di supporto per le donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza, fisica, piscologica ed economica. Una rete che le sostenga e le valorizzi personalmente e professionalmente.

Ospite della serata è Elisa Di Francisca, oro nel fioretto ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e più volte campionessa mondiale ed europea di scherma, tra le atlete più apprezzate nello sport italiano. Oltre ai trionfi sportivi, da anni è impegnata in iniziative contro la violenza sulle donne al fianco di WeWorld, portando la sua storia personale, raccontata nel libro autobiografico “Giù la Maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta”, dove testimonia la sua rinascita dopo le violenze subite in giovane età. Ad accompagnare Sisal in questo importante evento sarà WeWorld, organizzazione impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 27 Paesi del mondo compresa l’Italia.