Sisal, SuperEnalotto: giocata vincente a Catenanuova

Sisal, SuperEnalotto bacia Catenanuova: il Jackpot arriva a 71,7 milioni di euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 37 di giovedì 7 marzo, con il Jackpot che arriva a 71,7 milioni di euro in palio per il concorso di stasera, venerdì 8 marzo 2024. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 63.036,10 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Catenanuova (EN) presso il punto di vendita Sisal Cartolibreria situato in Via Vittorio Emanuele III, 8688.

La combinazione vincente è stata 3, 13, 24, 60, 70, 75, J 71, SS 30. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 7 marzo ha assegnato ben 434.409 vincite. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.