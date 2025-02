Sisal, SuperEnalotto: a Somma Lombardo centrato un '5' da oltre 28mila euro

SuperEnalotto: a Somma Lombardo sfiorato il jackpot, centrato un '5' da oltre 28mila euro

Sfiorato il colpo grosso al SuperEnalotto in Lombardia. Nel concorso degli ultimi giorni, un fortunato giocatore ha centrato un "5" vincente dal valore di 28.782,72 euro. La schedina vincente è stata giocata presso lo Snack Bar Stazione, situato in piazza IV Novembre, 1. Secondo quanto riportato da Agipronews, la vincita sfiora il tanto ambito "6", che avrebbe garantito un jackpot milionario. L’ultimo "6" registrato risale al 15 ottobre 2024, quando un fortunato giocatore di Riva del Garda, in provincia di Trento, si è aggiudicato un montepremi di ben 89,2 milioni di euro.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla prossima estrazione del SuperEnalotto, in programma martedì 11 febbraio. Il jackpot in palio continua a crescere e ha raggiunto la cifra di 71,5 milioni di euro, alimentando la speranza di nuovi vincitori. I giocatori di tutta Italia restano in attesa, con la speranza di replicare o addirittura superare l’impresa di Riva del Garda. Chissà se il prossimo colpo milionario arriverà ancora dalla Lombardia o da un'altra parte del Paese.