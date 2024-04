Sisal, VinciCasa: centrato il premio n.51, vinti 200 mila euro e una casa

Sisal, VinciCasa: a Villa Santa centrato il premio n.51. La fortunata vince una casa e 200 mila euro

Nella città di Villa Santa (MB), il Centro Commerciale "Il Gigante" è stato il teatro di una gioia straordinaria e tangibile il martedì 20 febbraio 2024. Paola, una giovane impiegata con una famiglia da sostenere, ha avuto la fortuna di centrare il premio del concorso n. 51 di VinciCasa, portando a casa la somma di 500 mila euro. Questa somma, un sogno che diventa realtà, è destinata a cambiare la sua vita e quella della sua famiglia.

La combinazione vincente che ha trasformato il destino di Paola è stata: 6, 7, 11, 14, 35. Questi numeri hanno fatto brillare gli occhi di Paola e del marito, quando hanno scoperto la loro vittoria incredibile. E nonostante la somma fosse già un miracolo, ciò che rende questa storia ancora più speciale è il significato intimo dietro la scelta dei numeri. La sua vittoria non è solo una questione di denaro; è la realizzazione di un sogno che ha coltivato con amore e perseveranza. Paola ha sognato di avere una casa dove i suoi due bambini potessero crescere felici, dove potesse dedicarsi alla cucina e al relax nel giardino con suo marito. Ora, grazie a VinciCasa, questo sogno diventa una solida realtà.

Paola non è solo una vincitrice, è una madre che vede davanti a sé un futuro luminoso per la sua famiglia. Con la sua quota in denaro di 200 mila euro, potrà dare inizio al progetto della sua casa dei sogni. Il resto sarà investito in immobili italiani, un investimento che assicura stabilità e sicurezza per il futuro della sua famiglia. Ma la storia di Paola non è solo di successo finanziario; è una storia di amore, di famiglia e di perseveranza. La scelta del nome "Paola" come nome di fantasia per raccontare la sua storia è significativa. È un omaggio a una persona cara che ha ispirato i suoi valori familiari. È un ricordo che le ricorda da dove viene e ciò che è importante nella vita.