Sisal, VinciCasa: giocata vincente per una segretaria a Milano

Sisal, la fortuna bacia una segretaria milanese che con VinciCasa si aggiudica un immobile da 500mila euro

È stata presentata per l’incasso presso l’Ufficio Premi di Milano la vincita del concorso n. 164 del 13 giugno 2022 di VinciCasa, con il “5” centrato tramite una giocata da 2 euro sull'App di Sisal.it, App superlotterie. La combinazione vincente è stata: 4, 11, 17, 20, 30 e il premio, costituito da 500.000 euro, sarà così ripartito: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che la vincitrice potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo e la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Avrà 2 anni di tempo per scegliere sul territorio italiano la casa dei suoi sogni.

La vincitrice protagonista di questa storia, è una donna di circa 40 anni, sposata con figli e segretaria in un’azienda. Alice, nome di fantasia, è Cliente Sisal.it dal 2019 ed è una giocatrice occasionale che gioca esclusivamente a VinciCasa da App superlotterie. Un gioco a cui è affezionata, perché le permette di distrarsi dalla routine e di sognare la casa che vorrebbe e che non riesce a permettersi se non con un mutuo troppo pesante per mantenere la serenità economica dell’intera famiglia. E così ancora la casa non l’ha comprata.

“Lavoro con passione ogni giorno consapevole anche della necessità di avere uno stipendio per aiutare economicamente la mia famiglia. Denaro che serve soprattutto per i miei figli, per poter permettere loro anche qualche piccolo gioco oggi e gli studi in futuro. Un desiderio comune a ogni mamma che altro non vuole se non vedere i propri figli in salute e felici”, ha dichiarato la fortunata vincitrice. “Quando ho fatto la giocata vincente sulla App. superlotterie, ero con i miei figli a casa, impegnata nelle faccende domestiche, impegnata nel farli giocare, nel preparare loro la cena. Non a caso i numeri che ho giocato sono le date di nascita e anniversari della mia famiglia".

"Sono così impegnata ogni giorno che addirittura non mi ero ricordata di controllare la mia giocata. Fino a quando ho ricevuto da Sisal una telefonata: 'Signora, lei ha vinto una casa'. Pensavo a uno scherzo, ero incredula e poi ho realizzato che era tutto vero. Una voce indimenticabile e un servizio di cura e attenzione al giocatore davvero eccezionale. Ho vissuto una gioia incredibile e per me è stato come vincere due volte. Se non fossi stata registrata su Sisal.it, di certo il mio sogno sarebbe sfumato per sempre”, ha concluso.