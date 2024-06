Sisal Wincity: il match Italia-Spagna in diretta domani alle 20:30

Europei 2024, Sisal Wincity: in diretta domani dalle 20:30 nelle sedi di Milano, Roma e Firenze il match Italia-Spagna

Dopo la vittoria contro l’Albania, tutto pronto per il grande match contro la Spagna, che rappresenta indubbiamente l’avversario più complicato del girone per gli Azzurri di Spalletti. La qualità, in terra iberica, non manca mai, ma la nostra Nazionale si presenterà agguerrita, come sempre. E se i più fortunati saranno a godersi la partita all’Arena AufSchalke a Gelsenkirchen in Germania, la maggior parte degli italiani farà sentire il suo tifo per le strade, nelle case, nei locali che si vestiranno di azzurro.

Giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 20.30 presso i Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze si potrà vivere insieme alle grandi Legend del mondo del calcio, ogni attimo di quei 90 minuti contro la Spagna, tanto attesi. Al Sisal Wincity Milano (P.zza Diaz, 7) attesi Luigi Di Biagio e Federica Stefanelli. Al Sisal Wincity Roma Vespasiano (Via Vespasiano, 19-23) ci saranno Christian Panucci e Sara Federico. Al Sisal Wincity Firenze (Viale Giovine Italia, 11D) vi aspettano Stefano Fiore e Elisa Scheffler.

Un’occasione per assistere in diretta la partita con chi ha vissuto da protagonista le grandi sfide del calcio, chi ne conosce la preparazione e le tensioni emotive all’ingresso nel campo, chi insomma ci guiderà, tra testimonianze, competenza e retroscena, a vivere un’esperienza colma di adrenalina e speranza. Sarà anche un’occasione per trascorrere una serata in compagnia, in luoghi come i Sisal Wincity riconosciuti d’eccellenza per il tempo libero, dove la convivialità e le coccole sono di casa, grazie anche a un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Gli eventi nei punti vendita Sisal Wincity prevederanno un momento di dibattito e confronto con madrine d’eccezione nel pre-partita e a conclusione del match, per valutare insieme le performance dei nostri atleti e, perché no, anche per scattare qualche foto ricordo con le legend del calcio. E quando calerà il sipario sulla sfida Italia/Spagna, lo sguardo andrà a lunedì 24 giugno dove gli azzurri affronteranno la Croazia alla RedBull Arena di Lipsia. E sarà una nuova occasione per ritrovaci ancora nei Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 20.30 - saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena per godere di una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello. Per l’occasione degli europei, gli ospiti dei Sisal Wincity avranno la possibilità di degustare un piatto tipico della nazione sfidante.

Nel match Italia-Spagna sarà proposto il Polpo alla Gallega, una versione iberica del nostrano polpo con patate dove però le spezie utilizzate e il mix tra peperoncino dolce e piccante conferiscono al piatto sapori più intensi.