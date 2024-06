Sisal Wincity: in programma a Milano la serata 'FOOD & FUN-lo show è servito'

Milano, Sisal Wincity: il 4 giugno al Diaz 7 torna 'FOOD & FUN – lo show è servito' con Sagi Rei e Helena Tironi

Martedì 4 giugno, torna la magia del Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano, che si svolgerà nella suggestiva cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo. Questo evento promette di esaltare la parte più pura e romantica della musica. La sesta serata della rassegna annuale “FOOD & FUN – lo show è servito” sarà dedicata alle emozioni. La rassegna offre un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico delle città presidiate dai flagships Wincity: oltre a Milano, che è protagonista della maggior parte degli eventi, saranno coinvolte anche Roma e Firenze. La serata del 4 giugno vedrà sul palco uno straordinario duo, composto da Sagi Rei ed Helena Tironi, marito e moglie nella vita, armonicamente sintonizzati nella musica come nella quotidianità.

Sagi Rei, dotato di una straordinaria e versatile vocalità, inconfondibile nel panorama musicale, soave e raffinata con tratti soul ed etnico-acustici, incanterà il pubblico grazie anche alla perfetta fusione della sua voce con le note della sua chitarra e della tastiera di Helena. Il loro stile musicale spazia dal pop melodico alla musica dance, promettendo un'esperienza sonora unica. Il Blue Note Off offrirà un viaggio perfetto per tutti coloro che sanno apprezzare la buona musica, immersi nell'atmosfera raffinata e aggregante che contraddistingue Diaz 7. Gli ospiti saranno coccolati dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti vendita Sisal Wincity.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito” vedranno la partecipazione di altri musicisti del Blue Note Off, eventi dedicati alla comicità, al karaoke e salottini sportivi dedicati al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona intere generazioni. Tutti gli eventi serali, a partire dalle ore 21:00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena con inizio alle ore 20:00. Sarà un'occasione perfetta per vivere al meglio il binomio musica e cibo, grazie a un'offerta gastronomica di altissimo livello. Non perdete l'opportunità di vivere una serata indimenticabile, dove la musica, le emozioni e l'ottima cucina si incontrano nel cuore di Milano.