Sisal Wincity: in programma a Milano la serata 'FOOD & FUN-lo show è servito'

Milano, Sisal Wincity: il 23 maggio al Diaz 7 torna 'FOOD & FUN – lo show è servito' con una serata dedicata al Karaoke

Nell'affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza Duomo, questa sera si preannuncia un evento imperdibile. La quinta serata della rassegna annuale “FOOD & FUN – lo show è servito” promette di trasformarsi in un vero e proprio spettacolo musicale, complici la voglia di allegria e l'entusiasmo che si respira con l'arrivo delle calde giornate estive. La rassegna “FOOD & FUN – lo show è servito” include un programma di eventi pensato per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Le città coinvolte sono Milano, Roma e Firenze, ma è Milano a fare da protagonista con la maggior parte degli eventi. Questa sera, il palco di Diaz 7 si trasformerà in uno spazio dedicato al karaoke italiano, grazie a Kespettacolo, un’applicazione virale che sta rivoluzionando il modo di fare karaoke.

Con Kespettacolo, il pubblico potrà cantare in duetti epici o creare mash-up da brivido, grazie alla possibilità di attivare più di 30 microfoni contemporaneamente. Le parole di tutte le canzoni, dai revival alla dance, fino al reggaeton, saranno visibili sullo schermo, facilitando la partecipazione di tutti. I sistemi di miglioramento vocale e miscelazione con la voce originale dell'artista renderanno ogni performance unica e coinvolgente. Oltre a garantire un’esperienza musicale straordinaria, Kespettacolo offre anche funzionalità interattive come il calcolo delle calorie bruciate cantando e altre metriche divertenti. Un'opportunità perfetta per chi ama lasciarsi trasportare dalla musica e creare una sintonia unica con le altre voci presenti.

La rassegna “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito” proseguirà fino alla fine dell’anno con una serie di eventi che includono musicisti del Blue Note Off, serate di comicità e salottini sportivi dedicati al calcio, per continuare a commentare e dibattere uno sport che appassiona intere generazioni. Ogni serata, a partire dalle 21.00, sarà accompagnata da una cena, inizio ore 20.00, per chi desidera gustare le proposte gastronomiche di altissimo livello offerte dal programma. Una combinazione perfetta di cibo e divertimento che rende ogni evento un’esperienza completa e memorabile. Non mancate all’appuntamento di questa sera a Diaz 7, per vivere una serata all’insegna della musica, del divertimento e della buona cucina. Siate protagonisti dello spettacolo e lasciatevi trasportare dalle note e dall’energia contagiosa di “FOOD & FUN – lo show è servito”.