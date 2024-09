Sisal Wincity: presentata la rassegna autunnale "FOOD & FUN – lo show è servito"

Sisal Wincity apre la rassegna autunnale "FOOD & FUN – lo show è servito" con Matthew Lee al Diaz 7 di Milano

Dopo la pausa estiva, torna con fascino e stile la rassegna autunnale “FOOD & FUN – lo show è servito”. Il primo appuntamento della stagione avrà luogo martedì 24 settembre nell’incantevole cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo, con la magia del Blue Note Off, il format esclusivo di Blue Note Milano.

La serata sarà dedicata alle emozioni che solo la musica dal vivo sa evocare, grazie a un ospite d’eccezione: Matthew Lee. Riconosciuto e apprezzato a livello internazionale per il suo talento innato e il suo stile esuberante, Lee porterà sul palco una combinazione esplosiva di brani originali, classici del rock'n'roll e rivisitazioni di grandi successi italiani, offrendo al pubblico un’esperienza unica. Il suo virtuosismo al pianoforte sarà il vero protagonista, rendendo lo spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della buona musica.

Il Diaz 7, con i suoi spazi raffinati e l’accoglienza esclusiva dei punti vendita Sisal Wincity, offrirà ai presenti una serata all’insegna dell’eleganza e dell’intrattenimento, accompagnata da un servizio premium e da una proposta culinaria di altissimo livello. La rassegna “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito” proseguirà fino alla fine dell’anno con un programma ricco e variegato, pensato per soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico. Gli eventi spazieranno dalla comicità al karaoke, passando per salottini sportivi e serate musicali, offrendo momenti di svago e relax nelle città di Milano, Catania, Roma e Firenze.

Gli spettacoli serali, con inizio alle ore 21.00, saranno preceduti da una cena alle 20.00 per chi desidera vivere appieno l’esperienza del connubio tra musica e cibo, godendo di un’offerta gastronomica di qualità in un’atmosfera conviviale e di classe. “FOOD & FUN” promette di stupire e deliziare gli ospiti con un mix di intrattenimento, buona musica e sapori ricercati, per una stagione all’insegna del divertimento e della cultura.