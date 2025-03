SisalFunClub riparte: al via la seconda fase con un montepremi da oltre 339.000 euro

SisalFunClub 2025 annuncia la seconda fase della stagione con nuove sfide e un montepremi da oltre 339.000 euro

SisalFunClub, l’app di casual gaming pensata per gli appassionati di calcio e giochi, riparte con entusiasmo dopo il grande successo della prima fase della stagione, che ha visto la partecipazione di oltre 120 mila utenti attivi e l’assegnazione di più di 9.000 premi. Con il lancio del secondo round, vengono introdotte nuove opportunità di gioco e un montepremi che prevede l’assegnazione di altri 9.000 premi.

L’obiettivo di SisalFunClub 2025 rimane quello di offrire un’esperienza di intrattenimento unica, permettendo agli utenti di creare la propria squadra di calcio con giocatori reali del campionato italiano e di mettersi alla prova con quiz su calciatori, campionati e curiosità del mondo calcistico. L’app, oltre a garantire divertimento, offre la possibilità di vincere premi attraverso diverse modalità di gioco, tra cui vincite istantanee, estrazioni finali, sfide basate sui record nei minigiochi e classifiche competitive, per un montepremi complessivo di 339.616,33 euro.

A partire da oggi e fino al 28 luglio 2025, con l’avvio della seconda fase, i punteggi della prima parte del gioco vengono azzerati, fatta eccezione per i punti qualificazione validi per l’estrazione finale. I nuovi punti accumulati si sommeranno a quelli già guadagnati, aumentando così le possibilità di aggiudicarsi prestigiosi premi, tra cui una BMW X4, tre voucher viaggio del valore di 1.000 euro ciascuno e cinquanta Buoni Regalo Amazon.it da 50 euro.

L’app offre un’occasione quotidiana per staccare dalla routine e immergersi in una competizione avvincente, grazie a una vasta gamma di giochi e quiz che premiano abilità, strategia e fortuna. Il calcio resta il protagonista con minigiochi come "Punizioni" e "Passaggio palla e segna", affiancati da grandi classici come "Flipper" e "Sparabolle", per un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente. Gli utenti possono inoltre partecipare a un concorso a premi mensile attraverso il canale Instagram di SisalFunClub, con la possibilità di vincere fino a venti Buoni Regalo Amazon.it del valore di 25 euro ciascuno. Il concorso sarà attivo fino a luglio 2025.

Disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, SisalFunClub introduce nuove funzionalità per arricchire l’esperienza di gioco. Tra queste, la possibilità di unirsi a un clan per collaborare con altri giocatori e competere in sfide di gruppo, una chat dedicata per condividere strategie in tempo reale e un sistema di ricompense legato alle prestazioni dei calciatori reali in Serie A. Inoltre, eventi speciali settimanali offriranno sfide inedite con premi esclusivi, mentre il Pass Mensile consentirà di sbloccare vantaggi e bonus dedicati.

Le modalità di premiazione confermate includono l’estrazione finale, accessibile a tutti gli utenti con almeno un Punto Qualificazione virtuale, che mette in palio premi di grande valore come una BMW X4 e buoni viaggio. Le classifiche finali premieranno i 4.000 migliori giocatori con Buoni Regalo Amazon.it di importi variabili, mentre la funzione Instant Win consentirà di ottenere premi immediati, tra cui iPhone 16 Pro e altri buoni regalo. Novità di questa seconda fase è il sistema di premiazione Record Minigiochi: gli utenti potranno competere in dieci minigiochi, con un sistema che riconoscerà i migliori punteggi raggiunti e metterà in palio venti Buoni Regalo Amazon.it del valore di 50 euro.