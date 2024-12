Sky, stasera l'iniziativa "Al Bar come allo Stadio" all’ Arena Piola di Milano

Sky porta l'emozione del calcio nei locali pubblici: un'esperienza immersiva all'Arena Piola per la UEFA Champions League tra Milan e Stella Rossa

Guardare una partita di calcio al bar è un’esperienza che aggiunge emozione e coinvolgimento al rito sportivo: condividere il tifo, le gioie e le esultanze amplifica la passione per il gioco. Questa sera, in occasione della sfida di UEFA Champions League tra Milan e Stella Rossa, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 21 e visibile nei locali abbonati a Sky, questa esperienza si arricchirà di un tocco speciale, grazie a Sky, che offrirà ai tifosi una visione unica, come se si trovassero direttamente allo stadio.

L’iniziativa si svolgerà all’ Arena Piola di Milano, un punto di ritrovo iconico per i sostenitori della città. Per l’occasione, verrà installato un maxi ledwall di oltre 22 metri quadrati, che trasmetterà il match con una produzione curata da Sky Italia e Sky Production Services. Saranno utilizzate telecamere speciali per offrire una visione inedita da diverse angolazioni: dalla tribuna centrale del primo anello rosso di San Siro fino a bordo campo, con immagini riprese dalle postazioni dietro le due porte, per vivere ogni istante dell’azione con intensità.

L’esperienza immersiva sarà ulteriormente arricchita da un allestimento che simulerà l’ingresso in uno stadio. Gli ospiti potranno camminare su un tappeto d’erba sintetica e attraversare un tunnel che li condurrà direttamente davanti al ledwall, ricreando le emozioni del pre-partita. Prima e dopo il match, Sky Sport 24 si collegherà con Arena Piola per raccontare le sensazioni dei partecipanti e raccogliere le voci di ospiti e protagonisti. L’iniziativa “Al Bar come allo Stadio” non sarà limitata a Milano. Sky offrirà a tutti i locali pubblici abbonati la possibilità di trasmettere il match in una modalità dedicata attraverso il canale Sky Sport Business 2. Questo appuntamento celebra il piacere collettivo del calcio vissuto nei bar, un’abitudine ormai irrinunciabile per oltre 4 milioni di tifosi.

Grazie all’offerta Sky Business, i locali possono trasmettere tutta la Serie A ENILIVE con 10 partite su 10 a turno in esclusiva fino alla stagione 2028/29, l’intera UEFA Champions League, compresa la miglior partita del mercoledì su Amazon Prime Sportsbar, oltre a UEFA Europa League, UEFA Conference League, e una vasta gamma di sport internazionali fino al 2026/27. Sky Business consolida così il ruolo centrale dei bar come luogo di aggregazione e punto di riferimento per gli appassionati di sport.