Sky celebra 20 anni con un grande evento al Palazzo Reale di Milano

Sky 20 anni: il 14 e 15 giugno a Milano due giorni di incontri, interviste e approfondimenti su media, cultura, sport, innovazione e attualità

Sky celebra i suoi primi 20 anni in Italia: anni di innovazioni, di storie uniche, di grande sport con cui Sky ha contribuito a trasformare il mondo della televisione. Ancora oggi, l’impegno è quello di innovare e sperimentare nuove tecnologie e nuovi linguaggi, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Per questo, Sky ha deciso di celebrare questo traguardo con due giorni di incontri aperti a tutta la cittadinanza, in cui ospiti italiani e internazionali si confronteranno sulle prossime sfide dell’industria creativa e televisiva.

Il 14 e il 15 giugno a Milano, nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale, la Sala delle Cariatidi si trasformerà in uno studio televisivo d’eccezione. Tra interviste e approfondimenti, si alterneranno personalità provenienti dal mondo della politica, dell’economia, dello sport, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo, che dialogheranno e si racconteranno immaginando prospettive nuove e scenari futuri.

Fra gli ospiti che interverranno: il trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, Paolo Banchero, stella del basket NBA, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, chef stellati e giudici di MasterChef Italia, Margherita Cassano, Presidente della Corte di Cassazione, la Gialappa’s Band Marco Santin e Giorgio Gherarducci, Matteo Garrone, regista, Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci, Carlo Lucarelli, scrittore e presentatore televisivo, Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, Elly Schlein, segretaria del PD, Silvana Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale, Sara Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto a Mosca 1980, Stefano Sollima, regista, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valentina Vezzali, campionessa olimpica di scherma già sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto.