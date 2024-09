Sky e la 'Domenica Perfetta': record di ascolti tra F1, Serie A e MotoGP

Sky registra con la 'Domenica Perfetta' record di ascolti tra F1 a Monza, Serie A e MotoGP

La "Domenica Perfetta" di Sky Sport ha registrato un successo straordinario in termini di ascolti, grazie a una giornata ricca di eventi sportivi che ha tenuto incollati agli schermi milioni di spettatori. In evidenza, la Formula 1 con il Gran Premio d’Italia a Monza, la Serie A ENILIVE con il big match Juventus-Roma, la MotoGP ad Aragon e tanti altri appuntamenti tra cui Tennis e Vela.

Il Gran Premio d’Italia a Monza, andato in scena ieri alle 15, ha visto la vittoria della Ferrari con Charles Leclerc, e ha raggiunto numeri eccezionali. La gara è stata seguita complessivamente da 3 milioni 766 mila spettatori medi, con un impressionante 31,7% di share TV. In particolare, su Sky la diretta ha totalizzato 1 milione 419 mila spettatori medi, pari all’11,2% di share TV, mentre in chiaro su TV8 la gara è stata vista da 2 milioni 347 mila spettatori medi, con il 20,6% di share TV.

Anche il calcio ha registrato ottimi risultati. Il big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Roma, trasmesso in diretta su Sky alle 20.45, è stato seguito da 1 milione 387 mila spettatori medi in Total Audience, con un 8,5% di share TV e 2 milioni 300 mila spettatori unici. Il post-partita con Sky Calcio Club ha poi ottenuto 424 mila spettatori medi, con un 4,1% di share TV. La stagione 2024/25 di Serie A su Sky è iniziata con il piede giusto, con le prime tre giornate che hanno registrato una media di 1 milione 433 mila spettatori cumulati in Total Audience, in crescita del 46% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il weekend sportivo di Sky ha visto anche la MotoGP protagonista. La gara del GP di Aragon, trasmessa ieri alle 14.00, ha ottenuto un ascolto di 871 mila spettatori medi in Total Audience, con un 6,5% di share TV, confermando l’interesse costante degli appassionati per il mondo delle due ruote. Anche il Tennis e la Vela hanno contribuito a rendere speciale la "Domenica Perfetta" di Sky Sport. Gli US Open hanno attirato oltre 1,2 milioni di spettatori unici, mentre il Round Robin della Louis Vuitton Cup ha raccolto 123 mila spettatori medi.

Non solo TV, ma anche digital e social hanno segnato risultati straordinari. Il sito skysport.it ha registrato 1 milione di utenti unici e 4,3 milioni di pageviews, con 1 milione di video views per il GP d’Italia di F1. Sui social, la settimana della F1 è stata la migliore di sempre con 5 milioni di interazioni e 31 milioni di video views, il doppio rispetto all’anno precedente. La Social TV Audience ha raggiunto il record di 7,2 milioni di interazioni durante la gara, inserendosi nella top 10 dei migliori eventi sportivi di sempre.

Anche la MotoGP ha ottenuto buoni numeri sui social con 270 mila interazioni per il GP di Aragon, mentre gli ottavi degli US Open di Tennis hanno registrato 140 mila interazioni. Il calcio non è stato da meno: Juventus-Roma ha raccolto 2,2 milioni di interazioni, mentre Manchester United-Liverpool ha raggiunto 1,9 milioni di interazioni.