Sky Italia: dal 1° febbraio arriva Sky Classica, il canale dedicato alla grande musica

Sky Italia: aumentano i canali d'intrattenimento con Sky Classica, lo spazio dedicato alla grande musica in arrivo il 1° febbraio

Dal 1° febbraio, il canale Classica HD diventa Sky Classica, un nuovo capitolo per uno dei punti di riferimento storici della musica classica, fondato e diretto da Piero Maranghi. Questo canale, l’unico dedicato interamente alla grande musica, si unisce al bouquet di canali Sky, andando a posizionarsi al numero 124 di Sky e al numero 125 su Sky Stream e Sky Glass. Con il suo arrivo, Sky Classica si affianca a Sky Arte e Sky Documentaries, rafforzando l’offerta culturale e artistica di Sky.

La programmazione di Sky Classica continuerà a soddisfare le esigenze degli appassionati di opera, balletto, musica sinfonica, e di tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo della musica classica. Il canale rimarrà sotto la direzione di Italia Classica e offrirà una vasta gamma di contenuti, tra cui esibizioni dalle principali sale da concerto italiane e internazionali, ritratti dei grandi maestri del passato e dei nuovi divi della musica, classici balletti romantici, spettacoli di danza moderna, musica da camera e contemporanea. Non mancheranno documentari e rubriche che daranno uno spaccato sugli artisti affermati e sui giovani talenti.

Un altro fiore all'occhiello della programmazione sarà la produzione di contenuti originali come Almanacco di Bellezza, un programma quotidiano condotto da Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, che racconterà curiosità, anniversari e storie del giorno, con uno sguardo rivolto alla cultura e alla contemporaneità. Inoltre, O Mestiere Teatro offrirà interviste ai protagonisti del mondo della musica classica, da musicisti a sovrintendenti, mettendo in luce storie sia di prima che di dietro le quinte. Grazie alle sue collaborazioni con teatri e festival europei, Sky Classica trasmetterà ogni anno oltre 150 ore di eventi in prima visione.

Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, ha dichiarato: “Siamo molto felici di offrire ai nostri abbonati il nuovo canale Sky Classica, nato dalla nostra pluridecennale collaborazione con Italia Classica. Gli appassionati di arte e musica avranno ora un nuovo punto di riferimento che arricchisce ulteriormente il bouquet dei canali intrattenimento a brand Sky e completa la nostra offerta artistica e culturale, affiancandosi a Sky Arte e Sky Documentaries”.

Piero Maranghi, Direttore di Sky Classica, ha sottolineato: “La nascita di Sky Classica è il coronamento di un legame, quello tra il canale Classica e la piattaforma Sky, che dura ormai da oltre vent’anni. Un risultato che premia, innanzitutto, il grande pubblico della musica classica e della cultura. Il nostro impegno è continuare nella ricerca di un livello qualitativo sempre più alto, delle nostre produzioni originali e dell’offerta artistica, con i migliori contenuti dal panorama musicale internazionale”.

Per celebrare il debutto di Sky Classica, sabato 1° febbraio alle 21.15, il canale trasmetterà uno degli eventi più significativi dell’opera lirica: La Bohème di Giacomo Puccini, in occasione dell’anniversario della prima rappresentazione dell’opera a Torino nel 1891. L’allestimento proposto sarà quello storico di Franco Zeffirelli, andato in scena al Teatro alla Scala nella stagione 2023. Subito dopo, alle 23.20, andrà in onda un documentario imperdibile: La Bohème di Franco Zeffirelli, che esplorerà la genesi della produzione che segnò l’esordio del regista al Teatro alla Scala nel 1963.

La programmazione inaugurale di Sky Classica proseguirà con un focus su Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori italiani, che avrà spazio in due appuntamenti speciali: il 3 febbraio alle 21.15 con l’esecuzione integrale dell’opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti, registrata al Teatro Municipale di Piacenza, e il 27 febbraio alle 21.15 con una masterclass su La Traviata di Giuseppe Verdi, in cui Muti guiderà gli allievi dell’Italian Opera Academy alla scoperta del capolavoro verdiano.

Dal 14 febbraio, ogni venerdì alle 21.15, Sky Classica presenterà una nuova serie di Almanacco di Bellezza, dedicata all’Antico Egitto. Piero Maranghi e Leonardo Piccinini condurranno il pubblico in un viaggio lungo il Nilo, alla scoperta della storia, dell’arte, e delle leggende di questa civiltà millenaria, con puntate dedicate ai templi, ai geroglifici e alle tradizioni egizie. Un episodio speciale in onda domenica 23 febbraio alle 22.00 esplorerà il Museo Salvatore Ferragamo di Firenze, raccontando la storia e l’arte della celebre maison.