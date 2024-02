Sky, nasce Sky Mobile powered by Fastweb

Sky, arriva sul mercato dal 29 febbraio Sky Mobile: le famiglie potranno soddisfare le loro esigenze di connettività

Sky da sempre connette le persone a tutto ciò che amano, portando in milioni di case la qualità dei suoi contenuti, insieme alle principali app, e l’ultrabroadband stabile e performante di Sky Wifi. Ora, con Sky Mobile powered by Fastweb, le famiglie potranno contare su Sky per tutte le loro esigenze di connettività, anche in mobilità. Unire l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente, con la velocità delle reti fissa e mobile sarà “semplicemente possibile”, come recita il claim di Sky Mobile.

Dal prossimo 29 febbraio, Sky Mobile arriverà sul mercato con un’offerta semplice, trasparente e conveniente. I punti di forza saranno la copertura, che potrà contare sulla rete mobile di Fastweb che raggiunge oltre il 99% del territorio in 4G e la possibilità di navigare anche in 5G senza costi aggiuntivi, tecnologia che entro il 2025 raggiungerà il 90% della popolazione. Sky Mobile powered by Fastweb nasce per soddisfare tutte le esigenze di consumo dei clienti, e sarà disponibile in più soluzioni, tutte con minuti illimitati e la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di giga: una proposition chiara e trasparente, senza costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita. La qualità di quest’offerta a brand Sky sarà garantita da un partner tecnologico di eccellenza come Fastweb.

Ora sarà possibile scegliere Sky non soltanto per l’imbattibile offerta di sport, cinema e intrattenimento , con gli show, i documentari, le migliori serie italiane e internazionali insieme a Netflix, e per la connettività di casa con Sky Wifi, recentemente premiata da Ookla come rete fissa più stabile d’Italia, ma anche per Sky Mobile che integra e arricchisce il portfolio di servizi targati Sky.Tutto ad un prezzo vantaggioso.

“Che si tratti di vivere i grandi eventi sportivi e le storie più emozionanti o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il partner ideale delle famiglie e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto” dichiara Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. Il lancio di Sky Mobile powered by Fastweb sarà accompagnato da una campagna di comunicazione con un testimonial d’eccezione, che sarà svelato a ridosso della partenza dell’offerta.