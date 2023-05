Sky, on air la nuova campagna di comunicazione di Sky Wifi

Al via la nuova campagna di Sky WiFi realizzata dalla Sky Creative Agency

È on air la nuova campagna di comunicazione di Sky Wifi centrata sul Wi-Fi sferico, una caratteristica dello Sky Wifi Hub, che grazie alla forma sferica del segnale riesce a raggiungere ogni angolo della casa. Tutti gli Sky Wifi Hub sono dotati infatti di otto antenne che permettono di diffondere il segnale in modo uniforme e omnidirezionale, proprio come una sfera. Questo garantisce una copertura ottimale in tutte le stanze di casa, anche in presenza di più piani.

Grazie a continui aggiornamenti software, la navigazione tramite Sky Wifi Hub è stata nel tempo ottimizzata per migliorare la stabilità del segnale. In questo modo, i clienti Sky Wifi possono godere di una connessione potente e affidabile, riconosciuta da Ookla, per il secondo semestre consecutivo, come la rete fissa più veloce d’Italia. Questa caratteristica della fibra ultraveloce di Sky è raccontata nel nuovo spot, che si apre con due ragazzi che guardano un film in streaming senza interruzioni nella mansarda di casa. Di fronte allo stupore dell’amico, la ragazza spiega che è tutto merito del Wi-Fi sferico di Sky Wifi.

Il ragazzo decide quindi di passare a Sky Wifi e può così navigare anche in giardino, attirando la meraviglia del vicino che si convince a sua volta ad attivare Sky Wifi. E così il passaparola si diffonde ovunque, proprio come il Wifi sferico di Sky Wifi, in grado di arrivare con tutta la sua potenza in ogni angolo della casa. La campagna pubblicitaria, realizzata dalla Sky Creative Agency, è declinata sui canali tv della piattaforma Sky, su digital e negli store Sky.