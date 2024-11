Sky up: inaugurata la nuova 'Academy Studios'

Sky Up Academy Studios: aperte le porte agli studenti per scoprire il dietro le quinte di una tech & media company

Scoprire il dietro le quinte di una tech & media company di rilevanza internazionale, conoscere da vicino le figure professionali del settore e sperimentare le tecnologie all’avanguardia per la produzione di contenuti audiovisivi: tutto questo è possibile grazie a Sky Up Academy Studios, il nuovo progetto che Sky Italia dedica agli studenti delle scuole secondarie superiori, inaugurato oggi presso gli studi di Milano Santa Giulia. L’iniziativa offre ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza pratica e formativa unica, all’interno degli studi televisivi di Sky, per orientarsi nel mondo del lavoro e toccare con mano le dinamiche del settore dei media.

Oggi, durante l'inaugurazione, l’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, insieme a Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, hanno accolto gli studenti, aprendo un dialogo sul valore educativo e ispirazionale dell’iniziativa e sui percorsi che potrebbe aprire per il loro futuro.

Nella giornata di esperienza, gli studenti partecipano a tre momenti distinti: una visita immersiva al Centro di Produzione di Sky, dalle regie alle redazioni fino agli studi televisivi, per entrare in contatto con l’ambiente di lavoro reale; un incontro di orientamento professionale, pensato per aiutarli a riflettere sulle proprie aspirazioni e sulle figure professionali che animano il settore tech e media; infine, la realizzazione di un contenuto giornalistico multimediale. Quest’ultimo laboratorio prevede che le studentesse e gli studenti assumano per un giorno i ruoli di montatori, registi ed editor, utilizzando tecnologie avanzate come postazioni per il montaggio, green screen e telecamere professionali, per creare contenuti originali su tematiche d’attualità come il cambiamento climatico, i valori dello sport e l’alimentazione sana e sostenibile.

“Siamo molto contenti di inaugurare Sky Up Academy Studios, che dà l’opportunità agli studenti di toccare con mano le nostre tecnologie all’avanguardia e di immergersi nel mondo Sky. Sarà un’esperienza formativa ma anche divertente che permetterà ai ragazzi di esprimere il proprio potenziale creativo e scoprire le competenze necessarie per la produzione di contenuti audiovisivi multimediali. Per noi di Sky sarà l’occasione per avvicinarci ancora di più alle nuove generazioni e trasmettere loro la passione che ci guida ogni giorno nel nostro lavoro”, ha dichiarato Sarah Varetto.

Sky Up Academy Studios si rivolge alle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, già iscritte a Sky Up The Edit, l’iniziativa online che mira a sviluppare le competenze digitali dei giovani dagli 8 ai 18 anni. I docenti interessati a partecipare devono iscrivere la propria classe compilando il modulo. Con questo progetto, Sky Italia intende non solo fornire un’esperienza diretta con le proprie tecnologie e professionisti, ma anche contribuire allo sviluppo delle competenze e delle passioni dei giovani, preparando le nuove generazioni al mondo del lavoro nel settore tech e media.