Sky Wifi, FantaSanremo conquista gli appassionati del Festival

FantaSanremo powered by Sky Wifi conquista gli appassionati del Festival

Impazza in questi giorni sul web e non solo il FantaSanremo powered by Sky Wifi, il gioco gratuito per tutti i fan del Festival di Sanremo. Ideato nel 2019 da un gruppo di amici appassionati del Festival, in pochissimo tempo FantaSanremo ha conquistato tantissimi giocatori e in questa edizione sta registrando un vero e proprio boom.

Sono infatti più di 500mila le squadre iscritte, dieci volte di più di quelle in gara nel 2021, oltre 60 mila le leghe di amici fantagiocatori e ben 8,5 milioni le pagine viste da più di un milione di persone per il sito in tre giorni (dal 31 gennaio al 2 febbraio).



Da quest’anno Sky Wifi, il servizio ultrabroadband che offre una connessione stabile, veloce e ottimizzata per lo streaming, è sponsor unico dell’iniziativa. Sky Wifi offre a tutti i giocatori tre diversi bonus al verificarsi di una particolare azione - rigorosamente "semplice", "potente" o "spettacolare", come la connessione performante garantita dal servizio - da parte dei cantanti in gara.



Nato quasi per caso nel 2019, tra un gruppo di amici in un bar di un piccolo paesino delle Marche, i giocatori di FantaSanremo devono organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara, e guadagnano o perdono punti a seconda di quello che succede nel corso delle serate del Festival.